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Amerikalı diplomatlar Mısır'da

- Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ile ABD'li diplomatlar Körfez krizini görüştü

Amerikalı diplomatlar Mısır'da

KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin, Körfez krizinin çözümüne destek vermek için bölgeye gönderilen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Timothy Lenderking ve ABD'li emekli General Anthony Zinni'yi kabul ettiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'li diplomatlar Körfez krizini görüşmek üzere bazı Arap ülkelerine gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında bulundukları Mısır'da Şükri ile bir araya geldi.

Görüşmede Şükri, Mısır'ın "Katar'ın oynadığı olumsuz role ve Arap ülkelerinin içişlerine karışmaya devam etmesi"nden duyduğu endişeyi dile getirdi. Diplomatlar da Arap ülkelerine gerçekleştirdikleri ziyaretlerin sonuçlarıyla ilgili Şükri'ye bilgi verdi.

Bakan Şükri, abluka uygulayan ülkelerin, Katar'ın, "13 maddelik talep listesini" uygulamasının gerekliliği konusunda hemfikir olduklarını, "terörle mücadelede yükümlülüklerini yerine getirmesi ve bölgedeki yıkıcı politikalarını durdurması" şartıyla Katar ile diyalog masasına oturmaya hazır olduklarını ifade ederek ciddiyetlerini gösterdiklerini kaydetti.

İlerleyen dönemde krize çözüm bulunmasını istediklerini belirten ABD'li heyet ise Washington yönetiminin, Kuveyt'in ara buluculuk çalışmalarını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Körfez krizinde ara buluculuk çabalarına destek için bölgeye gelen ABD'li diplomatlar, geçen pazartesi günü Kuveyt'teki temaslarının ardından Katar'a, oradan da Bahreyn'e geçmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle Körfez krizi patlak vermişti. Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

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ABD'li DiplomatlarKörfez KriziMısır
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