Amerikalı Müslümanlardan Arakan'daki katliama tepki

CHICAGO (AA) – ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal, Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik devam eden katliamların durdurulması için ABD yönetimini göreve çağırdı ve “Myanmar gibi bir devlet böylesi bir vahşet ve insanlık suçundan kurtulabilirse dünyanın hangi noktasında kim kendisini güvende hissedebilir?” ifadesini kullandı.

USCMO Genel Sekreteri Cemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada Arakanlı Müslümanların Myanmar ordusu tarafından katledilmesine seyirci kalan uluslararası topluma tepkisini dile getirdi.

Özgür ve uygar dünyanın Myanmar'da masum sivillerin kitlesel olarak zulme uğramasına tanık olduğunu ve bu konuda hiçbir şey yapmadığını vurgulayan Cemal, “ABD hükümetinden Myanmar’a bu etnik ve sistematik cinayetleri durdurması için baskı yapmak amacıyla nüfuz ve gücünü kullanmasını istiyoruz. Myanmar gibi bir devlet, böylesi bir vahşet ve insanlık suçundan kurtulabilirse dünyanın hangi noktasında kim kendisini güvende hissedebilir?” diye konuştu.

ABD gündemindeki diğer konulara da değinen Cemal, özellikle Virginia’nın Charlottesville kentinde patlak veren olaylar nedeniyle Amerikalı Müslümanların “endişeli ve korku dolu” bir Kurban Bayramı kutlamaya hazırlandığını kaydetti.

Cemal, “Charlottesville’de yaşananlar, Müslümanları da hedef alan şiddet yanlısı grupların potansiyelini göstermek adına dikkat çekici bir örnekti.” dedi.

ABD'nin bir süre önce ırkçı gösterilere sahne olan Virginia eyaletinde ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürülmesi sonucu Heather Heyer' yaşamını yitirmişti.

Bulunduğu mevki ve insanlar üzerindeki etkisi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı şiddet yanlışı gruplardan daha “endişe verici” olarak niteleyen Cemal, “Ne olursa olsun inancımız ve geleneklerimizin gereklerini yerine getireceğiz.” diye konuştu.



