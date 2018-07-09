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Amerikalı yatırımcı için "Washington'daki siyasi iklim" en büyük risk

- Wells Fargo ve Gallup iş birliğinde yapılan ankete göre, Amerikalı yatırımcıların yarısına yakını piyasalar için en büyük riskin "Washington'daki siyasi iklim" olduğunu düşünüyor - ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimleri ise Amerikalı yatırımcıların sadece yüzde 28'ini çok endişelendiriyor

Amerikalı yatırımcı için

WASHINGTON (AA) - ABD'de yapılan bir anket, Amerikalı yatırımcıları en çok endişelendiren risklerin başında Washington'daki siyasi iklim geldiğini ortaya koydu.

ABD'nin en büyük bankalarından Wells Fargo ve küresel araştırma şirketi Gallup'un iş birliğinde yapılan anket, Amerikalı yatırımcıları en çok endişelendiren başlıkları belirledi.

Yaklaşık bin yatırımcı ile yapılan anketin sonuçlarına göre, Amerikalı yatırımcıların yarısına yakını piyasalar için en büyük riskin "Washington'daki siyasi iklim" olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yüzde 48'i başkentteki siyasi iklimden ötürü "çok endişeli", yüzde 30'u ise "endişeli" olduklarını ifade etti.

Sonuçlara göre, piyasalara yönelik ikinci büyük risk federal bütçe açığı olarak algılanıyor. Katılımcıların yüzde 35'i federal bütçe açığına yönelik şıklardan "çok endişeli" seçeneğini tercih etti. Açıktan ötürü "endişeli" olanların oranı ise yüzde 45 oldu.

Son dönemde sık sık yaşanan siber saldırılar ise listenin üçüncü sırasında yer buldu. Ankete göre, siber saldırılar için Amerikalı yatırımcıların yüzde 32'si "çok endişeli", yüzde 47'si de "endişeli" yanıtını verdi.

- ABD-Çin gerilimi dördüncü

Öte yandan, son birkaç aydır gündemden düşmeyen ABD-Çin ticaret geriliminin, Washington'daki siyasi iklim, bütçe açığı ve siber saldırıların ardından dördüncü sırada yer alması anketin en dikkat çekici ayrıntısı oldu.

Ankete katılan Amerikalı yatırımcıların sadece yüzde 28'i ABD-Çin ilişkilerinin gidişatını "çok endişeli" gördü. Buna karşın, yüzde 43'lik bir oran iki ülke arasındaki ticaret geriliminden endişe duyduklarını belirtti.

Katılımcıların piyasalar için ufak da olsa risk teşkil ettiğini düşündüğü diğer başlıklar ise "ABD'nin Rusya ile ilişkileri" ve "ABD-Kuzey Kore ilişkileri" oldu.

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ABD-Çin IlişkileriAnketGallupWashington'daki Siyasi IklimWells Fargo
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