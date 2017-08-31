"Amerikalılar, Lübnan'ı askeri yardımları kesmekle tehdit etti"

BEYRUT (AA) - Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Lübnan'ı "DEAŞ'a karşı operasyon başlatması durumunda askeri yardımları kesmekle tehdit ettiğini " iddia etti.

Nasrallah, televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında, "Amerikalılar, Lübnan ordusu DEAŞ'a karşı sınırda operasyon yaparsa askeri yardımları kesmekle tehdit etti. Ancak ordunun ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın ısrarını görünce operasyonun ertelenmesini istedi." dedi.

- "Esed'le görüştüm"

Hizbullah lideri ayrıca, "Suriye'ye gidip Beşşar Esed ile görüştüm ve kaçırılan askerlerin akıbetini açığa kavuşturmak için DEAŞ militanlarının nakledilebileceği bir yer talep ettim." ifadesini kullandı.

Siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle devletin, ordu tarafından DEAŞ'a karşı başlatılan operasyonda ortak tavır sergileyemediğini vurgulayan Nasrallah, buna rağmen Lübnan ordusu ve diğer güvenlik birimlerinin söz konusu operasyonlarda önemli başarılar elde ettiğini ifade etti.

- Esed rejimi ile ordusuna teşekkür

Lübnan-Suriye sınırında bulunan Lübnanlılara da seslenen Nasrallah, "sınırın Suriye tarafında güvenliğin Esed rejimi güçleri tarafından sağlandığını" savunarak yüz binlerce kişinin ölümü ve milyonlarca kişinin evsiz kalmasından sorumlu olan Esed rejimi ile ordusuna teşekkür etti.



Nasrallah, ayrıca Lübnan devletine yönelik "Esed rejimi ile işbirliği yapması ve ilişkilerini geliştirmesi" çağrısını da yineledi.

- Lübnan Suriye sınırında DEAŞ'a operasyonları

Lübnan ordusu, 19 Ağustos'ta ülkenin doğusundaki Ra's Baalbek, El-Fakiha ve El-Kaa kasabalarının dağlık bölgelerindeki DEAŞ unsurlarına karşı başlattığı "Dağların Şafağı" isimli operasyonu 27 Ağustos'ta sona erdirmişti.

Esed rejimi ve İran destekli Hizbullah örgütü de yine 19 Ağustos'ta yaptıkları bir açıklama ile Suriye'nin Lübnan sınırında DEAŞ'a karşı operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

- Suriye'deki Hizbullah işgali sürüyor

Suriye'deki muhalifler cephe hatlarındaki Hizbullah militanlarını ilk olarak 2012 sonunda görmeye başladı. Ancak Hizbullah lideri Nasrallah uzun süre Suriye'deki varlıklarını inkar etti. İlk dönemde Lübnan sınırı yakınındaki Zebedani ve Kalamun ilçeleri çevresinde aktif olan örgüt, yaklaşık 6 ay sonra Humus kırsalındaki Kusayr ilçesinde rejime verdiği destekle varlığını duyurdu.

Esed rejimini korumak amacıyla Suriye'de en az 10 bin silahlı militanı bulunan Hizbullah, yoğun olarak Suriye'nin güneyinde, Lübnan sınırı yakınındaki başkent Şam'ın güneyi, Kuneytra ve Dera illerinde konuşlanmış durumda.

Hizbullah ayrıca on binlerce sivilin bulunduğu Şam'ın Madaya, Zebedani ve Barada Vadisi bölgelerini rejim adına kuşatarak şiddetli saldırılar düzenlemişti.





















































