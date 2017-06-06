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Amerikan halkı Trump'a destek vermedi

ABD'de yapılan bir kamuoyu araştırması, Başkan Donald Trump'ın ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararının Amerikan halkının çoğunluğundan destek görmediğini ortaya koydu.

Amerikan halkı Trump'a destek vermedi

ANKARA (AA) - Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Washington Post'un, ABC News televizyonu ile yaptığı ankete katılan Amerikalıların yüzde 59'u Trump'ın küresel iklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan uluslararası anlaşmadan çekilme kararına karşı olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 28'i Trump'ın kararını desteklerken yüzde 13'ü konu hakkında fikri olmadığını beyan etti.

Siyasi parti aidiyetleri göz önüne alındığında, Cumhuriyetçilerin yüzde 67'si Trump'ın kararını desteklerken, bu oranın bağımsızlarda yüzde 22'ye, Demokratlarda ise yüzde 8'e kadar düştüğü gözlendi. Her 10 bağımsızdan 6'sı ve her 10 Demokrattan 8'i karara karşı olduğunu ifade etti.

Karara karşı çıkan katılımcılar, ilkim anlaşmasından çekilmenin ABD'nin küresel iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası liderlik rolünü terk etmesi anlamına geldiği ve bunun uzun vadede gezegenin geleceği açısından olumlu sonuçlar doğurmayacağı görüşünü dile getirdi.

Öte yandan ABD kamuoyunun, Trump'ın anlaşmadan çekilmenin ABD ekonomisine faydası olacağı tezine de büyük oranda katılmadığı görüldü. Katılımcıların yüzde 42'si atılan adımın ekonomiye zarar vereceği görüşünü dile getirirken yüzde 32'si ekonomiye yararı olacağını, yüzde 20'si ise olumlu veya olumsuz herhangi bir etki yaratmayacağını savundu.

Muhabir: Emre Aytekin

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ABDABD Başkanı Donald TrumpDünyaParis İklim AnlaşmasıWashington Post-ABC Anketi
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