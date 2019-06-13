Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar 608 Venezueladaki siyasi kriz seminer Venezueladaki ekonomik kriz Venezuela Merkez Bankası (BVC)
LPG üretimi azaldı
LPG üretimi azaldı
Küre Dağları Milli Parkı'na yeni sertifika
Küre Dağları'na sertifika
Avrupa'da drone için yeni kurallar
Drone için yeni kurallar
ÖTV'de süre uzasın
ÖTV'de süre uzasın
30 dolar varsayımı
30 dolar varsayımı

Amerikan şirketlerinden Trump'a Çin mektubu

ABD merkezli 600'den fazla firma, ABD Başkanı Donald Trump'a mektup yazarak, Çin'e uygulanan gümrük vergilerini artırmama çağrısı yaptı.

Amerikan şirketlerinden Trump'a Çin mektubu
banner17

Aralarında Walmart, Costco, Target gibi perakende devlerinin de olduğu 600'den fazla Amerikan şirketi, ABD Başkanı Trump'a, Çin'e ek gümrük vergisi uygulanmaması çağrısı içeren mektup gönderdi.

Çin'e uygulanacak ek gümrük vergilerinin olumsuz etkilerine dikkat çekilen mektupta, "Ek gümrük vergilerinin, Amerikan işletmeleri, çiftçileri, aileleri ve ekonomisi üzerinde önemli, olumsuz ve uzun vadeli etkileri olacağını ilk elden biliyoruz. Ticaret savaşını tırmandırmak ülkenin menfaatine değildir ve her iki taraf da kaybeder." uyarısında bulunuldu.

Gümrük vergilerinin doğrudan Amerikan şirketleri tarafından ödendiğine işaret edilen mektupta, ticaret müzakerelerindeki gümrük vergisi artışı ve belirsizliğin piyasalarda karışıklığa yol açtığı ve ülkenin tarihi ekonomik büyümesine zarar verdiği kaydedildi.

Aralarında Nike ve Adidas gibi büyük ayakkabı üreticilerinin de bulunduğu 170'den fazla şirket, geçen ay, Çin'e uygulanacak ek gümrük vergileri konusunda ABD Başkanı Trump'a hitaben mektup kaleme almıştı.

Mektupta, Trump'a söz konusu vergiyi uygulamama çağrısı yapılarak, "Ayakkabı sektöründe Çin'e uygulanan verginin yüzde 25'e çıkarılması, müşterilerimiz, şirketlerimiz ve Amerikan ekonomisi için yok edici olacaktır." uyarısında bulunulmuştu.

Çin ve ABD arasında gümrük vergisi gerilimi

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı'nın Washington'da katıldığı ticaret müzakerelerinden eli boş dönmesinin akabinde ABD Başkanı Donald Trump, ticaret müzakerelerinin başarısız geçmesini gerekçe göstererek, 8 Mayıs'ta 200 milyar dolar değerinde Çin menşeli ürüne uygulanan gümrük tarifesini yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkardığını açıklamıştı.

Pekin yönetimi, Trump'ın açıklamalarını vergi hamlesine misilleme olarak hafta başında ABD'den ithal edilen 60 milyar dolar tutarında 5 binden fazla kalem ürüne yüzde 5 ila yüzde 25 düzeyinde gümrük vergisi getirildiğini bildirmiş, vergilerin 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Çin, mart ayında yaptığı meclis toplantılarında bu yılki ekonomik büyüme hedefinin yüzde 6-6,5 civarında olacağını duyurmuştu. Pekin yönetimi bu adımla ekonomik büyüme hedefini son 30 yılın en düşük seviyesine çekmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Gümrük VergisiçinABD
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5