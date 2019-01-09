Amik Ovası'nda tarlalar sular altında

HATAY (AA) - Antakya ve Kumlu Ziraat Odası Başkanı Bayar Eker, Hatay'da son haftalarda etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Amik Ovası'ndaki tarlaların sular altında kaldığını, 120-130 bin dönüm alanın zarar gördüğünü belirtti.

Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçinin ürününün yağmur suları altında kalması nedeniyle zararın büyük olduğunu söyledi.

Ova genelinde şu anda 600-700 bin dönüm ekili arazi bulunduğunu belirten Eker, "Arazilerde yer yer göletler oluştu ve bu göletlerin olduğu yerlerdeki ürünlerin tamamı zarar gördü. Bu ürünün düzelme şansı yoktur. Şu ana kadar 120-130 bin dönüm arasında alan zarar gördü." dedi.

Göl Aynası mevkisinde su seviyesinin 3-4 metre civarında olduğunu aktaran Eker, "Oradaki çiftçinin artık ürününü kaldırması mümkün değil. Uzun süreli yağış olduğu zaman bu sıkıntıyı her zaman yaşıyoruz." diye konuştu.

Eker, su çekildikten sonra bölgede hasar tespit çalışması yapılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Hasan Bilgili de Amik Ovası'nda zarar gören yerlerin "afet bölgesi" ilan edilmesini istedi.



Yaşanan sorunun Reyhanlı Barajı'nın inşaatı tamamlandığında çözüme kavuşacağına inandığını aktaran Bilgili, şunları kaydetti:

"Tahtaköprü Barajı'ndan gelen su Reyhanlı Barajı bitmediği için ovaya gidiyor, o yüzden ova su altında kalıyor. Şu anda Tahtaköprü Barajı dolmuş durumda, bugün itibarıyla su bırakılmaya başlandı. Tahtaköprü Barajı'nın yükseltilmesi ve Reyhanlı Barajı'nın tamamlanması için gerekli çalışmalar yapılıyor, devletimiz ikisinin de biteceğini söylüyor. Bunlar bittiği zaman Amik Ovası'nda sulama sorunu ve su basma sorunu sona erecek."