Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi TurkishTime dünya HacknBreak tüketici
Irak pazarı altın yumurtluyor
Irak altın yumurtluyor
Ticaret savaşı ABD'yi vuracak
Savaş ABD'yi vuracak
KOSGEB sınırları aştı
KOSGEB sınırları aştı
EPDK 15 lisans verdi
15 şirkete lisans verdi
Corolla avantajlı
Her zaman avantajlı

Amman'da Türkiye-Ürdün turizm buluşması düzenlendi

AMMAN (AA) - Ürdün'ün başkenti Amman'da Türkiye-Ürdün turizm buluşması düzenlendi.Ürdün Dış Turizm Derneğinin düzenlediği buluşmaya, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdün Turizm Bakanı Lina Annab ile turizm...

Amman'da Türkiye-Ürdün turizm buluşması düzenlendi

AMMAN (AA) - Ürdün'ün başkenti Amman'da Türkiye-Ürdün turizm buluşması düzenlendi.

Ürdün Dış Turizm Derneğinin düzenlediği buluşmaya, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdün Turizm Bakanı Lina Annab ile turizm şirketleri temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Karagöz AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ürdünlülerin ilk rotası olduğunu ve geçen yıl Türkiye'ye 300 bin Ürdünlü turistin, Ürdün'e ise 18 bin 500 Türk turistin geldiğini belirtti.

Karagöz, iki ülke arasındaki turizme karşı en büyük tehdidin Ortadoğu'daki güvenlik durumu olduğuna dikkati çekti.

Ürdün Turizm Teşvik Kurulu Genel Müdürü Abdurrezzak Arbiyat da Türkiye'yi her yıl çok sayıda Ürdünlünün ziyaret ettiğini ve Ürdün'ü Türkiye'de bir turizm rotası olarak pazarladıklarını söyledi.

Ürdün Turizm Bakanlığı rakamlarına göre Ürdün, 2018'in ilk beş ayında 1,5 milyon turisti ağırladı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TurizmÜrdün
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5