AMMAN (AA) - Ürdün'ün başkenti Amman'da Türkiye-Ürdün turizm buluşması düzenlendi.

Ürdün Dış Turizm Derneğinin düzenlediği buluşmaya, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdün Turizm Bakanı Lina Annab ile turizm şirketleri temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Karagöz AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ürdünlülerin ilk rotası olduğunu ve geçen yıl Türkiye'ye 300 bin Ürdünlü turistin, Ürdün'e ise 18 bin 500 Türk turistin geldiğini belirtti.

Karagöz, iki ülke arasındaki turizme karşı en büyük tehdidin Ortadoğu'daki güvenlik durumu olduğuna dikkati çekti.

Ürdün Turizm Teşvik Kurulu Genel Müdürü Abdurrezzak Arbiyat da Türkiye'yi her yıl çok sayıda Ürdünlünün ziyaret ettiğini ve Ürdün'ü Türkiye'de bir turizm rotası olarak pazarladıklarını söyledi.

Ürdün Turizm Bakanlığı rakamlarına göre Ürdün, 2018'in ilk beş ayında 1,5 milyon turisti ağırladı.