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Amona yerleşim biriminin tahliyesi ertelendi

- İsrail hükümetinin talebini değerlendiren Yüksek Adalet Mahkemesi, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Amona Yahudi yerleşim biriminin tahliyesinin 45 gün ertelenmesine karar verdi

Amona yerleşim biriminin tahliyesi ertelendi

KUDÜS (AA) - İsrail Yüksek Adalet Mahkemesinin, hükümetin "Amona Yahudi yerleşim biriminin tahliyesinin ertelenmesi" talebini kabul ettiği bildirildi.

İsrail devlet radyosunun haberine göre, İsrail Yüksek Adalet Mahkemesi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait özel mülklerin üstüne kurulduğu gerekçesiyle tahliye edilmesine hükmedilen Amona Yahudi yerleşim biriminin tahliyesinin, hükümetin talebi üzerine 45 gün ertelenmesine karar verdi.

Amona yerleşim birimi sakinlerinin alternatif bir çözüm bulamaması durumunda mahkemenin verdiği mühletin nihai olduğu vurgulandı.

İsrail hükümeti, İsrail Yüksek Mahkemesinin Amona Yahudi yerleşim yerinin boşaltılmasına ilişkin verdiği kararın ardından mahkemeden söz konusu yerleşim biriminde yaşayan Yahudileri başka bir yere taşımak için 30 günlük süre istemişti.

Filistinlilerin dava açtığı İsrail Yüksek Mahkemesi 26 Aralık 2014'te, "özel mülkiyet üzerine kurulduğu için yapılara ruhsat verilmesinin mümkün olamayacağı" gerekçesiyle Amona Yahudi yerleşim biriminin iki yıl içinde tahliye edilmesine hükmetmişti.

Mahkeme, İsrail hükümetine Yahudi yerleşimcilerin, 25 Aralık 2016'ya kadar Amona'yı boşaltmalarını kapsayan kararı ibraz etmiş, İsrail hükümeti ise mahkemeden söz konusu kararı 7 ay ertelemesini talep etmişti.

Kudüs'ün kuzeyindeki Binyamin bölgesinde Filistinlilere ait arazi üzerine 1997'de inşa edilen Amona yerleşim biriminde yaklaşık 50 Yahudi aile yaşıyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaklaşık 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buralardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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