Amsterdam’da Metro Chef İzmir Boyozu rüzgarı esti

Türk Mutfağı'nın lezzetlerive bu topraklara özgü değerlerini uluslararası gastronomi dünyasıyla buluşturan Metro Türkiye, Amsterdam’da önemli bir başarıya daha imza attı. Dünyanın dört bir yanından özel markalı ürünlerin yarıştığı PLMA (The Private Label Manufacturers Association) Ödülleri’nde, ‘Metro Chef İzmir Boyozu’, unlu mamuller kategorisinde ikinciliğe layık görüldü.



Her yıl Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen PLMA Ödülleri’nde bu yıl, 23 ülkeden 88 perakende şirketinin 519 özel markalı ürünü yarıştı. PLMA’nın uluslararası jüri üyeleri; konsept, tat, koku, paketleme ve sunum gibi farklı kriterler gözeterek ürünleri 64 kategoride değerlendirdi. Metro Türkiye yarışmaya, yüksek kaliteli ve ilham verici ürünler sunduğu Metro Chef markasına ait İzmir Boyozu ile katıldı. Lezzeti ve çıtırlığıyla jüri üyelerinin büyük beğenisini kazanan coğrafi işaretli İzmir boyozu, unlu mamuller kategorisinde ikinci oldu.



Geçen yıl siyah sarımsak ödül almıştı



Metro Türkiye geçen yıl, bitki ve baharatlar kategorisinde yarışan ‘Metro Chef Siyah Sarımsak’ ile ‘PLMA 2018 Mükemmelliğe Saygı Ödülü’nü almaya hak kazanmıştı. Böylece Metro Türkiye, uluslararası arenada büyük bir saygınlığı bulunan PLMA’da iki yıl üst üste ödül kazanmanın mutluluğunu yaşadı.