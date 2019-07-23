Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi türk Eyüpsultan Trabzon
Tokat'ta çiftçilere kaz dağıtıldı
Çiftçilere kaz dağıtıldı
Üniversite tercih önerileri
Tercih önerileri
Meteorolojide “civa“ kazası
Meteorolojide “civa“ kazası
Sayısı 4 milyonu aştı!
Sayısı 4 milyonu aştı!
TÜBİTAK koruma alacak
Koruma alacak!

Amsterdam’da Metro Chef İzmir Boyozu rüzgarı esti

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi, Coğrafi İşaretli İzmir boyozunun lezzeti yurtdışında Türkiye’yi temsil etti. Her yıl Amsterdam’da düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından özel markalı ürünlerin yarıştığı PLMA (The Private Label Manufacturers Association) Ödülleri’nde, ‘Metro Chef İzmir Boyozu’, unlu mamuller kategorisinde ikinci oldu.

Amsterdam’da Metro Chef İzmir Boyozu rüzgarı esti
banner17

Türk Mutfağı'nın lezzetlerive bu topraklara özgü değerlerini uluslararası gastronomi dünyasıyla buluşturan Metro Türkiye, Amsterdam’da önemli bir başarıya daha imza attı. Dünyanın dört bir yanından özel markalı ürünlerin yarıştığı PLMA (The Private Label Manufacturers Association) Ödülleri’nde, ‘Metro Chef İzmir Boyozu’, unlu mamuller kategorisinde ikinciliğe layık görüldü.

Her yıl Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen PLMA Ödülleri’nde bu yıl, 23 ülkeden 88 perakende şirketinin 519 özel markalı ürünü yarıştı. PLMA’nın uluslararası jüri üyeleri; konsept, tat, koku, paketleme ve sunum gibi farklı kriterler gözeterek ürünleri 64 kategoride değerlendirdi. Metro Türkiye yarışmaya, yüksek kaliteli ve ilham verici ürünler sunduğu Metro Chef markasına ait İzmir Boyozu ile katıldı. Lezzeti ve çıtırlığıyla jüri üyelerinin büyük beğenisini kazanan coğrafi işaretli İzmir boyozu, unlu mamuller kategorisinde ikinci oldu.

Geçen yıl siyah sarımsak ödül almıştı

Metro Türkiye geçen yıl, bitki ve baharatlar kategorisinde yarışan ‘Metro Chef Siyah Sarımsak’ ile ‘PLMA 2018 Mükemmelliğe Saygı Ödülü’nü almaya hak kazanmıştı. Böylece Metro Türkiye, uluslararası arenada büyük bir saygınlığı bulunan PLMA’da iki yıl üst üste ödül kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AmsterdamMetro ChefMetro TürkiyePLMA
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5