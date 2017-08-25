Ana kız at sırtında ata sporunu yaşatıyor

MUŞ (AA) - CEMAL AŞAN - Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü etkinlikleri için Kayseri'den Muş'a gelen atlı okçuluk sporcuları Hilal ve kızı Nurulhüda Kaya, ata sporunu yaşatmaya çalışıyor.

Hilal Kaya'nın kızıyla etkinlik alanında yaptığı atlı okçuluk gösterileri büyük ilgi gördü.

At üzerinde ilerlerken belirlenen hedefleri vurmaya çalışan Kaya ve kızı, ata sporunu yaşatmak için gösterdikleri azimle çevresindekilerin takdirini topladı.

Hilal Kaya, 1,5 yıldan bu yana atlı okçuluk yaparak geçmişten bugüne ulaşan sporu yaşatmaya çalıştığını söyledi.

- Çocukları için gitti, kendisi sporcu oldu

Çocuklarını da ata sporu konusunda yetiştirmeye gayret ettiğini anlatan Kaya, şöyle dedi:

"Küçük oğlum da bu sporla ilgileniyor. Çocuklarımın ata binmeyi öğrenmelerini istedim. Onları kursa kaydetmeye gittiğimde kendimi atın üzerinde buldum. Bu şekilde atlı okçuluk sporuna başladım. Biz Türk olarak at konusuna yeterince sahip çıkamadık. Bunu yeni yeni fark ediyoruz. Yabancılar bizden daha çok sahiplenmişler. Bir genci bu alana yönlendirirsek bizim için yeterli. Bunu da bu sporları yaygınlaştırarak sağlayabiliriz. Hedefimiz yarışmalara katılmak, gençleri bu spora yönlendirmek."

Kaya, çocuklarının bu alanda gelecekte başarılı sporcular olması için elinden geleni yapacağını vurguladı.

- "Torunlarıma kadar götüreceğim"

Annesi gibi atlı okçuluk sporuna başlayan Nurulhüda Kaya ise atları çok sevdiğini ifade etti.

At sevgisi dolayısıyla bu sporu yapmaktan çekinmediğini anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Bu spora annemle başladık, şimdi ailece yapıyoruz. Çok güzel, gençlere tavsiye ediyorum. Ata sporumuzu yapsınlar. Annem ilk başladığında attan düşmekten korkuyordu ama yılmadan devam etmesi sayesinde buradayız. Hedefim başarılı olarak ata sporumuzu yaymak ve gençleri bu spora kazandırmak. Annemden öğrendiğim ata sporunu torunlarıma kadar sürdürmeyi hedefliyorum."

- "Geçmişi olmayanın geleceği olmaz"

Kayseri Atlı Okçuluk Kulübünden Nuri Kaçan da 5 yıldan bu yana geçmişten gelen bu sporu gençlere ve çocuklara sevdirmeye çalıştıklarını aktardı.

Bu çalışmalarda muvaffak olduklarını, daha önce 10-15 sporcuyla katıldıkları yarışmalarda şimdi sayıyı ikiye katladıklarını vurgulayan Kaçan, "Bu sene Türkiye'nin her yerinde gençlerimiz, kadınlarımız bu yarışmalara katılıyor, kültürümüze sahip çıkıyorlar. İnşallah bundan sonra daha fazla uğraşacağız. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Bu nedenle geçmişimize sahip çıkmamız lazım. Burada da gösterilerimizin atlı okçuluğa ilgiyi artırmasını umuyorum." dedi.