İSTANBUL (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programı "Erasmus +" kapsamında yedi coğrafi bölgeyi temsilen yedi şehirde gerçekleştirilen "Gençlerin Katılımı ile Yerel Basının Dijitale Dönüşümü ve İnternet Yasası Çalıştayları Projesi"nin ikinci etabı olan "Ana Yapısal Diyalog Forumu" 21-22 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumundan (BİK) yapılan açıklamaya göre, son yıllarda çalışmalarını dijital çağda meydana gelen teknolojik değişim ve dönüşümlerin basın sektörüne yönelik etkileri üzerine yoğunlaştıran BİK, özellikle yerel yazılı basının dijitale dönüşümünde yanlarında yer alarak, sürecin sağlıklı yürütülmesini sağlayacak ve hızlandıracak projeleri hayata geçiriyor.

Bu çerçevede BİK tarafından 2016 yılında Erasmus + kapsamında hazırlanan "Gençlerin Katılımı ile Yerel Yazılı Basının Dijitale Dönüşümü ve İnternet Yasası Çalıştayları Projesi", 777 başvuru arasından kabul gören 6 projeden biri oldu.

- Genç yaratıcılar fikirlerini sundu

İnternet ve dijitalleşme sürecinin ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemelere yönelik hazırlıklar kapsamında, 20-30 yaş arası gençlerin önerilerinin alınarak katılımcı demokrasi sürecine katkı sunulması ile yazılı basın sektörünün sorunlarının tespiti ve dijitale dönüşümlerine katkı sağlamayı hedefleyen projenin çalıştayının ilk etabı, 28 Şubat-16 Mayıs'ta sırasıyla İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Trabzon, Antalya, İzmir ve Erzurum'da gerçekleştirildi. Daha sonra 175 gencin görüş ve önerileri, sektöre yönelik çalışma yürüten kurum ve kuruluşların yararlanabilmesi amacıyla rapor haline getirildi.

Projenin ikinci ve son etabı olan "Ana Yapısal Diyalog Forumu" ise, 21 Ağustos Pazartesi günü BİK'in Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Sosyal Tesislerinde başlayacak. Politika yapıcılar ile yararlanıcılar arasında bir köprü kurulmasını amaçlayan forum iki gün sürecek. Çalıştaylara katılanlar arasından seçilen 60 genç, bu forumda bir kez daha görüş ve önerilerini sıralayacak.

- Medyanın önemi üzerinde durulacak

BİK Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ertem ve Genel Müdür Yakup Karaca'nın resmi açılış konuşmalarını yapacağı forumun ilk günkü oturumlarına, projenin hazırlık aşamaları ve izlenen süreç hakkında bilgi verilerek başlanacak. Daha sonra medya sektöründe yayıncı veya düzenleyici ve denetleyici olarak faaliyet gösteren kamu kurumlarının temsilcileri, "Kamu Gözüyle Medyanın Önemi ve Dijitale Dönüşümü" konulu oturumda görüşlerini açıklayacak.

Ardından gazete sahipleri, yöneticileri ve gazetecilerin katılacağı "Özel Sektör Gözüyle Medyanın Önemi" konulu oturuma geçilecek.

Forumun ikinci günde ise, genç sosyal medya uzmanları ve genç gazeteciler, katılımcılarla bir araya gelerek, görüşlerini paylaşacak. Süreli Yayınlar Yönetmeliği'nin yazılı medyadan dijital medyaya nasıl aktarılabileceğine yönelik tartışma oturumuyla devam edecek forumun son oturumunda, 10 maddelik bildirgenin yazımı gerçekleştirilecek.

- "Dijital dönüşümde yeni aşamadayız”

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİK Genel Müdürü Yakup Karaca, kurum olarak büyük bir heyecanla başlatılan projenin son aşamasına gelindiğini belirterek, hem 7 şehirde gerçekleştirilen çalıştayları hem de Darıca'da düzenlenecek Ana Yapısal Diyalog Forumu'nu, yazılı basının dijitale dönüşümünde yeni bir aşamaya gelindiğini göstermesi açısından önemli ve anlamlı bulduğunu vurguladı.

Uzun süredir kurum olarak fırsat buldukça dijital medyaya ve onun yükselişine dikkati çektiklerini vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"Biz istiyoruz ki, yazılı basınımız dijital çağa en kısa sürede uyum sağlayabilsin. Basının dijitali, tehdit eden bir teknoloji olarak değil, fırsatlar sunan, daha fazla gelir elde edebilmesini sağlayan imkan olarak görmesini istiyoruz. Özellikle son iki yıldır yürüttüğümüz tüm çalışmalarımızda bu gerçeği önceleyerek hareket ettik. Gerek Süreli Yayınlar Yönetmeliği gerekse 'ilan.gov.tr'nin yayın faaliyetleri bu işin lokomotifi oldular. Yine gazetelerimize ait internet sitelerini resmi ilanların yayımı noktasında çok daha aktif hale getirdik. Bundan sonrası için dileğimiz dijital medyayı içinde bulunduğu başıboşluktan da kurtaracak bir internet yasası. İnşallah bu gerçekleştiğinde, dijital medya ile el ele veren yazılı basınımız çok daha rahat edecek."



