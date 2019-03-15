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Anaç koyun keçi destek ödemeleri bugün başlıyor

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "2018 yılı anaç koyun keçi destekleri, yetiştiricilerimize TC kimlik numaralarının son hanelerine göre bugünden itibaren ödenmeye başlanacak" - "187 bin yetiştiricimizin 21,5 milyon baş anaç koyun keçisine 538 milyon lira destek ödenecek"

Anaç koyun keçi destek ödemeleri bugün başlıyor
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ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 yılı anaç koyun keçi desteklerinin yetiştiricilere bugünden itibaren ödenmeye başlanacağını belirterek, "187 bin yetiştiricimizin 21,5 milyon baş anaç koyun keçisine 538 milyon lira destek ödenecek." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, 2018 yılı anaç koyun keçi desteklerinin yetiştiricilere TC kimlik numaralarının son hanelerine göre, bugünden itibaren ödenmeye başlanacağını bildirdi.

Kimlik numarasının son hanesi 8 olan yetiştiricilere bugün saat 18.00'den sonra ödeme yapılacağına işaret eden Pakdemirli, "Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan yetiştiricilerimize ödemeleri 22 Mart'ta, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan yetiştiricilerimize ise 29 Mart'ta ödeme yapılacak." bilgisini paylaştı.

Pakdemirli, 2018 yılı anaç koyun keçi desteklemeleri çerçevesinde, 187 bin yetiştiricinin 21,5 milyon baş anaç koyun keçisine 538 milyon lira destek ödeneceğini kaydetti.

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2018 Yılı Anaç Koyun Keçi DesteklemeleriTarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
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