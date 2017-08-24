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Anadolu Adliyesi'nde duruşma çıkışında silahlı kavga

- Duruşma çıkışında taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Anadolu Adliyesi'nde duruşma çıkışında silahlı kavga

İSTANBUL (AA) - Anadolu Adalet Sarayı'nda görülen bir duruşma çıkışında taraflar arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir dava sırasında taraflar arasında adliye koridorunda tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine güvenlik güçleri tarafları adliye sarayının bahçesine çıkardı. Tarafların burada da gerginlik çıkarması üzerine polis ekiplerince taraflar adliye sarayının dışına çıkarıldı.

Adliye sarayının dışında bulunan bir kafenin önünde duran gruba, 34 AS 569 plakalı bir araçtan rastgele ateş açıldı. Olay sırasında kafenin önünde bulunan 2 kişi açılan ateş sonucu yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bu arada ateş açtıktan sonra otomobille kaçan kişiler kaza yaparak olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği düşünülen kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



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Anadolu Adalet Sarayı
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