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Anadolu Adliyesi'ndeki silahlı kavga

- Duruşma çıkışında iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Anadolu Adliyesi'ndeki silahlı kavga

İSTANBUL (AA) - Anadolu Adalet Sarayı'nda görülen bir duruşma çıkışında iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 Ağustos'ta Anadolu Adalet Sarayı 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir duruşma çıkışında meydana gelen kavga sonrası 34 AS 569 plakalı bir araçtan silahla rastgele ateş açılması sonucu Salih Hakyolu'nun öldürülmesi, Barış Güngör'ün (36) yaralanması ilgili, çalışma başlattı.

Araç plakasından yola çıkılarak yapılan soruşturma sonucunda, kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.


-Olay

Anadolu Adalet Sarayı 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davanın tarafları arasında duruşma çıkışında kavga yaşanmış, adliye sarayının dışındaki bir kafenin önünde bekleyen bir gruptakilere, 34 AS 569 plakalı bir araçtan rastgele ateş açılması sonucu Salih Hakyolu (38) ve Barış Güngör (36) yaralanmıştı. Yaralılardan Hakyolu, kaldırıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hayatını kaybetmiş, şüpheliler olay yerinden kaçmaya çalışırken kaza yapmış, yaya olarak buradan uzaklaşmıştı.

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