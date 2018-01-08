Anadolu Adliyesi'ndeki soruşturma dosyaları il nüfusunu aştı

İSTANBUL (AA) - FİLİZ KINIK - ALİ CEVAHİR AKTÜRK - Dünyanın en büyük adliyesi olarak geçen İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda, 362 bin 881'i önceki yıllardan devredenlerle birlikte 588 bin 989 soruşturmaya bakan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, adeta bir ilin nüfusundan fazla dosya inceledi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Kadıköy, Üsküdar, Kartal, Ümraniye, Pendik, Tuzla ve Sultanbeyli adliyelerinin bir araya toplanmasıyla 2013'te faaliyete başlayan Anadolu Adalet Sarayı, İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki 11 ilçede ikamet eden vatandaşlara yargı hizmeti sunuyor.

Bünyesinde biri çocuk 13 ağır ceza, 69 asliye ceza, 5 çocuk ceza, 1 fikri ve sınai haklar ceza, 30 asliye hukuk, 9 asliye ticaret, 21 sulh hukuk, 29 iş, 21 aile, 16 icra, 7 tüketici, 1 fikri ve sınai haklar hukuk ve 2 kadastro mahkemesi ile 2 infaz ve 7 sulh ceza hakimliği olmak üzere toplam 233 mahkeme bulunan Anadolu Adalet Sarayı, dünyanın en büyük adliyesi olarak tanımlanıyor.

Adliyede, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma faaliyetleri müracaat işlemleri ile çocuk, ailenin korunması ve kadına karşı şiddet, memur, bilişim, basın, faili meçhul, örgütlü, kaçakçılık ve ekonomik, uyuşturucu madde bulundurma, satın alma ve kullanma suçları büroları ile anayasal düzene karşı işlenen suçlar bürosunun yanında 4 genel soruşturma, uzlaştırma, kabahatler, talimat ve muhabere büroları tarafından yerine getiriliyor.

- 310 bin faili meçhul dosya bu yıla devretti

Anadolu Adalet Sarayı'nda, vatandaşların yaşadıkları olaylara ilişkin yaptıklara şikayetlere bağlı çok sayıda soruşturma dosyası kaydı yapıldı. Bu kapsamda adliyede geçen yıl 226 bin 108 dosya kaydedildi.

Savcılıklar, 2017'de, 362 bin 881'i önceki yıllardan devredenlerle birlikte toplam 588 bin 989 dosya üzerinde çalıştı. Bunlardan 189 bin 500'ü sonuçlanırken, 399 bin 489 dosya ise bu yıla devretti.

Bu yıla devren 399 bin 489 dosyadan 310 bin 295'i ise faili meçhul olaylarla ilgili daimi arama dosyası oldu.

Savcılıklar tamamlanan 189 bin 500 dosyadan 120 bin 198'i, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği veya kovuşturma olanağının bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlikle sonuçlandırdı.

- En çok dava asliye cezada açıldı

Tamamlanan soruşturmalar arasında en fazla dava "basit yaralama", "tehdit", "hakaret", "hırsızlık", "mala zarar verme", "iftira", "görevi kötüye kullanma", "dolandırıcılık" ve "taksirle yaralanmaya neden olma" gibi suçlarıyla ilgili asliye ceza mahkemelerinde açıldı. Asliye ceza mahkemelerine bir yılda 38 bin 93 iddianame gönderildi.

"Kasten öldürme", "yağma", "taksirle ölüme neden olma", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlara bakan ağır ceza mahkemelerinde ise savcılıkça yazılan 3 bin 264 iddianameyle ilgili dava açıldı.

Çocukların işlediği suçlara bakan çocuk mahkemelerine 2 bin 831 iddianame gönderilirken, çocuk ağır ceza mahkemelerinde de 261 dava açıldı.

Adliyede, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında kalan suçlara bakan Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesine 275 dava açılırken, İcra Ceza Hakimliği'nde de 6 iddianameyle ilgili dava görüldü.

Savcılıklar, 15 bin 920 dosyada davaya konu olan suçun, fiilin oluştuğu yerdeki mahkemenin yetki alanına girmediği gerekçesiyle yetkisizlik kararı yazdı.

Öte yandan, 7 bin 208 dosyada birleştirme, 676 dosyada da görevsizlik kararı verilirken, savcılıklar 493 fezleke hazırladı, 275 dosya da başka büroya gönderilerek kapatma şeklinde işleme tabi tutuldu.

- 2017'de kadına şiddet cezasız kalmadı

Anadolu Adalet Sarayı'nda, bir yılda kamuoyunu uzun süre meşgul eden bir çok olayın davası da karara bağlandı.



Hemşire Ayşegül Terzi'nin bindiği belediye otobüsünde kıyafeti nedeniyle Abdullah Çakıroğlu tarafından tekme atılarak darbedilmesine ilişkin dava en çarpıcı örneklerden oldu.



Hemşire Ayşegül Terzi'nin, şikayetçi olması üzerine başlayan yargı süreci, 2017'de karara bağlandı.



Sanık Abdullah Çakıroğlu, Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nce "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme hazırladığı gerekçeli kararında, hiç kimsenin, bir diğerinin kılık ve kıyafetine, yani giyim tarzına, davranışına, günlük hayat tercihlerine müdahale edemeyeceğini belirtti.

- Pendik'te minibüste üniversite öğrencisinin darbedilmesi

Pendik'te yolcu olarak bulunduğu minibüste, bir başka yolcu tarafından şort giydiği için hakarete ve şiddete maruz kaldığını iddia eden üniversite öğrencisi Melisa Sağlam'ın şikayeti üzerine şüpheli Ercan Kızılateş hakkında başlatılan soruşturma tamamlanarak dava açıldı.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık Kızılateş, "Ben sadece sanığın ramazan ayında böyle giyinmemesi konusunda uyardım. Kendisinden karşılığında sert tepki aldım ve hakarete uğradım. Hakarete uğramam nedeniyle kendisine vurdum. Ancak bunun devamında kendisi bana saldırmıştır. Kollarını tuttum. Bunun dışında herhangi bir temasım ya da suç teşkil eden eylemim olmamıştır." şeklinde savunma yaptı.



Mahkeme sanık Kızılateş'i, "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" ve "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.



- Kaldırımda yürüyen kadına saldırı



Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Aycan Çelik, kendisine çarpan ve "Yavaş olur musunuz" şeklinde uyardığı kişinin saldırısına uğradı.

Olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla yakalanan tıp fakültesi öğrencisi Hakan Dündar (24) hakkında açılan davanın ilk celsesinde, "basit kasten yaralamak" suçundan verilen 5 ay 16 gün hapis cezası hükmünün açıklanması geri bırakıldı.

- Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan şüpheliye hapis



Öte yandan, Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin giriş kapısında gece saatlerinde çıkan yangına ilişkin incelenen güvenlik kamera görüntülerinde olayın kundaklama olduğu belirlendi.



Kamera görüntülerinden eşkali belirlenerek gözaltına alınan Mehmet Ali Aligül hakkında dava açıldı. Aligül, "yakarak mala zarar verme" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi.



Tuzla'da tarih öğretmeni, 2 çocuk annesi Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan seri cinayet zanlısı Atalay Filiz'in davası da 2017'de en çok gündeme gelen dosyalardan oldu.

Atalay Filiz, Fatma Kayıkçıyı öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delileri ortadan kaldırma veya işlenmesini kolaylaştırma ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

