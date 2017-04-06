Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

Anadolu Ajansı 97 yaşında

- Kalkınma Bakanı Elvan: - "Anadolu Ajansı, dünyanın önde gelen basın kuruluşlarından biri haline gelecektir, zaten bu yönde de çok önemli adımlar atmıştır"

Anadolu Ajansı 97 yaşında

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansının 97 yıldır Türkiye'nin sesini dünyaya duyurduğunu ifade ederek, "Anadolu Ajansı, dünyanın önde gelen basın kuruluşlarından biri haline gelecektir, zaten bu yönde de çok önemli adımlar atmıştır." dedi.

Elvan, Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kurumun 97 yıldır Türkiye'nin sesini dünyaya duyurduğunu söyledi.

Ajansın, son dönemlerde büyük atılımlar gerçekleştirdiğini belirten Elvan, "Anadolu Ajansında, özellikle son yıllarda Genel Müdür Şenol Kazancı başkanlığında inanılmaz bir atılım sağlandı. Anadolu Ajansı şu an çok sayıda dilde yayın yapıyor. Ajansın haberleri, dünyanın dört bir yanından diğer haber kanallarına geçiliyor. Dolayısıyla ben Anadolu Ajansını tebrik etmek ve kutlamak istiyorum, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Bakan Elvan, Anadolu Ajansının çalışmalarına dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anadolu Ajansı, dünyanın önde gelen basın kuruluşlarından biri haline gelecektir, zaten bu yönde de çok önemli adımlar atmıştır. Önümüzdeki günlerde Anadolu Ajansının tüm dünyada ses getiren çalışmalarını hep birlikte göreceğiz. Ben, başta Genel Müdür Şenol Kazancı olmak üzere tüm Anadolu Ajansı ailesine şükranlarımı sunuyorum, her birine çalışmalarından dolayı teker teker teşekkür ediyorum."



İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
97. YılAnadolu AjansıKalkınma Bakanı Lütfi Elvan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5