Anadolu Ajansı 97 yaşında

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansının 97 yıldır Türkiye'nin sesini dünyaya duyurduğunu ifade ederek, "Anadolu Ajansı, dünyanın önde gelen basın kuruluşlarından biri haline gelecektir, zaten bu yönde de çok önemli adımlar atmıştır." dedi.

Elvan, Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kurumun 97 yıldır Türkiye'nin sesini dünyaya duyurduğunu söyledi.

Ajansın, son dönemlerde büyük atılımlar gerçekleştirdiğini belirten Elvan, "Anadolu Ajansında, özellikle son yıllarda Genel Müdür Şenol Kazancı başkanlığında inanılmaz bir atılım sağlandı. Anadolu Ajansı şu an çok sayıda dilde yayın yapıyor. Ajansın haberleri, dünyanın dört bir yanından diğer haber kanallarına geçiliyor. Dolayısıyla ben Anadolu Ajansını tebrik etmek ve kutlamak istiyorum, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Bakan Elvan, Anadolu Ajansının çalışmalarına dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anadolu Ajansı, dünyanın önde gelen basın kuruluşlarından biri haline gelecektir, zaten bu yönde de çok önemli adımlar atmıştır. Önümüzdeki günlerde Anadolu Ajansının tüm dünyada ses getiren çalışmalarını hep birlikte göreceğiz. Ben, başta Genel Müdür Şenol Kazancı olmak üzere tüm Anadolu Ajansı ailesine şükranlarımı sunuyorum, her birine çalışmalarından dolayı teker teker teşekkür ediyorum."







