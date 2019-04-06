Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya EWE 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu
Dolandırıcıya BTK freni
Dolandırıcıya BTK freni
Allianz'a atama
Allianz'a atama
Turizmde tanıtım atağı
Turizmde tanıtım atağı
Karadağ'a ilgi artıyor
Karadağ'a ilgi artıyor
82 yıllık “yolculuk“
82 yıllık “yolculuk“

Anadolu Ajansı 99 yaşında

- ATO Başkanı Gürsel Baran: - "Faaliyetlerini uluslararası alanda kabul görmüş habercilik ilkelerinden şaşmadan sürdüren Anadolu Ajansı, yaptığı dürüst ve tarafsız haberleriyle Türkiye'nin gözü kulağı olmuştur"

Anadolu Ajansı 99 yaşında
banner17

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Faaliyetlerini uluslararası alanda kabul görmüş habercilik ilkelerinden şaşmadan sürdüren Anadolu Ajansı (AA), yaptığı dürüst ve tarafsız haberleriyle Türkiye'nin gözü kulağı olmuştur." ifadesini kullandı.

Baran, AA'nın kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, kurumun kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin gelişimine şahitlik ettiğini belirtti.

AA'nın yaptığı yüz binlerce haberle Türkiye'de olan biteni vatandaşlara ve dünyaya, dünyada olan biteni de ülkeye aktardığını vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Faaliyetlerini uluslararası alanda kabul görmüş habercilik ilkelerinden şaşmadan sürdüren AA, yaptığı dürüst ve tarafsız haberleriyle Türkiye'nin gözü kulağı olmuştur. Gerçekleştirdiği yeniliklerle ajans haberciliği hizmet kalitesini daha da yükselten AA'nın yeni yaşını kutluyor, topluma haber verme hizmetini aynı dinamizmle sürdürmesini temenni ediyorum."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AA'nın Kuruluşunun 99. Yıl DönümüATOGürsel Baran
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5