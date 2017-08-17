Anadolu Ajansı, Kolombiya'daki barış sürecini yakından takip ediyor

BOGOTA (AA) - LOKMAN İLHAN - Anadolu Ajansı (AA), Kolombiya’da, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos’un silah yüklü son konteyneri de uğurlamasıyla önemli bir etabı daha geride kalan barış sürecinin aşamalarını yerinde ve yakından takip etti.

Kolombiya’da İspanyolca yayına başlama çalışmalarını sürdüren AA, hükümet ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) 2012 yılı Kasım ayında başlayıp, örgütün son silahını teslim etmesiyle devam eden süreci abonelerine aktarmayı sürdürüyor.

Anadolu Ajansı tarafların barışa ulaşma serüveninde geçen yıl 25 Ağustos’ta Küba’da ilan edilen ve Kolombiya’nın Cartagena kentinde aynı senenin 26 Eylül’ünde törenle imzalanan ilk anlaşmanın referandumunu da bu ülkede takip etti.

Kolombiyalıların, beklentinin aksine yüzde 50,24’le reddettiği oylamayı ve ardından barış anlaşmasına destek etkinliklerini izleyen AA, 24 Kasım 2016’da Bogota’daki tarihi Colon Tiyatrosunda Santos ve FARC lideri Rodrigo Londono’nun imza attığı “Nihai Anlaşma”yı ve başkent sokaklarındaki yansımalarını abonelerine ulaştırdı.

Barış sürecinde önemli yeri olan ve tarafların birlikte mayın temizlediği Orejon’da Türkiye’nin TİKA eliyle inşa ettirdiği okulu lokum dağıtarak açan Santos’un ve Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin'in Türk halkına selamları da yine AA vasıtasıyla iletilirken, FARC’ın, 27 Haziran’da Kolombiya Devrimci “Silahsız” Güçleri haline geldiği o tarihi anlara Anadolu Ajansı tanıklığıyla erişildi.

- Kolombiya'daki barışın önemli dönemeçleri

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, bütün militanlar toplanma alanlarına vardıktan sonra 1 Mart'ta geçilmişti.

FARC, 17 Mart'ta 140 silahını BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinde ilk kez silah bırakmıştı. Mayıs ayında sona ermesi gereken silah bırakma süreci, tarafların aldığı ortak kararla 20 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

BM'nin 2 Haziran'da FARC'ın silahlarını toplamaya hazır olduğunu açıklamasının ardından hızlanan süreçte, kurum, 18 Haziran'da silahların yüzde 60'ını teslim aldığını duyurmuştu.

Mesetas kentindeki La Guajira toplanma alanında yapılan ve FARC'ın son silahlarının da teslim alındığı 27 Haziran'dan sonra, örgütün kırsaldaki mühimmat depoları, güvenlik güçleri nezaretinde Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcileri tarafından imha edilmeye başlanmıştı.

BM, 10 Temmuz'da bu ülkede eylül ayının sonunda görevine başlayacak ve sivil çalışanlardan oluşacak yeni bir misyon oluşturma kararı almıştı.

Af tartışmaları ve örgüt üyelerine düzenlenen suikastların bir süre geciktirdiği sürecin sonunda, Guajira yönetim bölgesine bağlı Fonseca kenti kırsalındaki Pondores toplanma alanında yapılan ve Santos'un katıldığı törenle örgütün silahlarının yüklü olduğu son konteyner de kamptan çıkarılmıştı.

- FARC, aynı isimle siyasi parti kuracak, silahları anıt olacak

Süreçte bundan sonra, son silahların da toplanma alanlarından çıkmasıyla FARC militanlarının bulunduğu ve Kolombiya'nın bütününe yayılan 26 toplanma bölgesi, artık resmi olarak birer eğitim ve topluma geri dönüş bölgesi haline gelecek.

Yarım yüzyıldan fazla silahlı geçmişi olan FARC, siyasetteki yeni hayatında "Kolombiya Alternatif Devrimci Gücü" anlamına gelen "Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia" adını kullanarak yine FARC ismiyle yasal hayatına devam edecek.

Yeni FARC'ın 27 Ağustos-1 Eylül arasında düzenlenecek kongresine ülke dışından da yoğun katılım beklenirken, 60'tan fazlası örgüt yöneticisinden oluşan ve militanların oylama yoluyla seçtiği binin üzerindeki delege de kongrede hazır bulunacak.

Kolombiya'daki barış sürecinin sonunda örgütün silahlarından, Kolombiya'da, ABD'nin New York kentinde ve Küba'da üç anıt inşa edilecek.

- Anadolu Ajansının Kolombiya'daki İspanyolca çalışmaları

Öte yandan gelişmeleri dünyaya en doğru şekilde ileten Anadolu Ajansının, İspanyolca yayın ve bu ülkedeki çalışmaları da hızla devam ediyor.

Kolombiya’da genç bir ekip oluşturan AA, Latin Amerika’daki gelişmeleri de hemen hemen bütün ülkelerdeki serbest muhabirleri aracılığıyla dünyaya ulaştırmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansının bu ülkedeki çalışmaları daha şimdiden yerel basının da ilgisini çekmiş durumda.

Kolombiya’nın en büyük gazetelerinden El Espectador, AA’nın çalışmalarını okuyucularına "Türkiye’nin en önemli uluslararası haber ajansı" satırlarıyla aktarırken, AA’nın bu ülkedeki editörü Daniel Salgar’ın, "Buradan, derin ve uluslararası bir habercilik faaliyeti hedefindeyiz." ifadelerine yer vermişti.

Ayrıca Kolombiya’nın Ankara Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto Saavedra da AA’nın Bogota’da açılış çalışmalarına devam eden ofisine yaptığı ziyaretle muhabirleri tebrik edip başarı dilemişti.

Bu yıl İspanyolca yayına geçecek olan Anadolu Ajansı, Bogota'daki genç ekibini Türkiye'den gelen uzmanları ile AA'nın yayın ilkeleri başta olmak üzere birçok konuda bilgilendirmeye devam ediyor.



