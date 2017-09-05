Anadolu Ajansı “Visa Pour L’Image” festivalinde

ANKARA (AA) - Fransa’nın Perpignan kentinde 29.’su düzenlenen "Visa Pour L’Images" festivaline Anadolu Ajansı (AA) 4. defa katılıyor.

Festivalde Anadolu Ajansının standında, AA fotoğraf birimi ve Anadolu Images’in yanı sıra AA’nın 2018 yılında 4. kez düzenleyeceği uluslararası fotoğraf yarışması Istanbul Photo Awards da tanıtıldı.

Dünyanın önemli gazeteleri, haber ajansları ve dergilerinin üst düzey yöneticileri, fotoğraf editörleri ile foto muhabirlerinin yer aldığı festivale AA adına Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel katıldı.

Standda sergilenen Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların daha önce olduğu gibi yine yoğun ilgi odağı olduğunun altını çizen Sel, AA'nın dünyanın her köşesindeki foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları uluslararası ajanslarla yaptığı sözleşmeler sayesinde en prestijli gazete, dergi ve internet sitelerinde okuyucu ve izleyicilere rekor zamanda ulaştırdığını belirtti.

- "AA mazlumların sesi oluyor"

AA'nın uluslararası medyanın göz ardı ettiği insanlık dramlarını en doğru biçimde gözler önüne serdiğini vurgulayan Sel, "AA böylece hem mazlumların sesi oluyor hem de en iyi gazetecilik örneğini veriyor. Son olarak Arakan'daki Müslümanların uğradıkları baskı ve şiddeti Anadolu Ajansı herkesten önce dünyaya duyurdu." dedi.

Ahmet Sel, AA'nın son dönem olaylardaki başarısı ile ilgili "Birkaç hafta önce ABD'de ırkçıların ve yabancı düşmanlarının gösterilerinde uyguladıkları şiddet, AA'nın foto muhabirlerinin fotoğraflarıyla tüm dünyaya ifşa edildi, bu fotoğraflardan bazıları simge haline geldi." diye konuştu.

Sel, Anadolu Agency markasının artık uluslararası haber fotoğrafı dünyasındaki en önemli aktörlerden biri olduğunu ve Visa Festivali'ndeki ilgiyi de sonuna kadar hak ettiğini dile getirdi. Sel, festivale katılan foto muhabirlerinin ve diğer ajans temsilcilerinin ilk önce ajansın temsilcileriyle görüşerek iş birliği olanağı aradığını, bunun da gayet doğal olduğunu bildirdi.

- AA standı 9 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek

Her yıl yaklaşık 150 bin kişinin ziyaret ettiği "Visa Pour L’Image" festivalinde haber fotoğrafçılığının sorunları, ekonomisi, gelişimi ile yeni teknolojilerin etkilerinin tartışıldığı oturum ve toplantılar da düzenleniyor.

Ziyaretçiler, 9 Eylül’e kadar AA standını ziyaret edebilecek.