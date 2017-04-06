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Anadolu Ajansının 97. yaşı deniz altında kutlandı

- Bodrum ve Fethiye'de bir grup dalgıç, denizin altında, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladıkları pankart açtı

Anadolu Ajansının 97. yaşı deniz altında kutlandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçelerinde bir grup dalgıç, Anadolu Ajansının kuruluşunun 97. yıl dönümünü denizin altında kutladı.

Bodrum Belediyesi Dalış Timinde görevli bir grup dalgıç, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla dalış düzenledi.

Gümbet Balıkçı Barınağı'ndan "Gül Reis" isimli tekneyle açılan 5 dalgıç, yaklaşık bir saatlik yolculuğun ardından Bodrum açıklarındaki Kara Ada bölgesine ulaştı.

Burada hazırlıklarını tamamlayan dalgıçlar, daha sonra batıkların bulunduğu bölgede tüplü dalış yaptı. Dalgıçlar, denizin altında "Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankart açtı.

Dalgıçlardan Mehmet Özmeral, AA muhabirine, Anadolu Ajansının yeni yaşını kutlamak için dalış yaptıklarını söyleyerek, "Uçak ve tekne batığının olduğu alanda daldık. Dalışımızı başarıyla tamamladık. AA'ya yayın hayatında başarılar diliyoruz." dedi.

Öte yandan, dalgıçların deniz altında pankart açması, su altı kameralarınca görüntülendi.

- Dalyan Koyu açıklarında dalış

Fethiye'de ise bir dalış okulunun dalgıçları tarafından Dalyan Koyu açıklarında etkinlik yapıldı. Dalgıçlar, suyun altında "97. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankart açtı.

Dalış okulunda çalışan su altı rehberi Önder Diktaş, Türkiye'nin en büyük ajansı AA'nın kuruluş yıl dönümünü denizin altında kutladıklarını belirtti.

Etkinliği Dalyan Koyu'nda 5 kişiyle gerçekleştirdiklerini anlatan Diktaş, "8 metre derinlikte 5 metrelik pankartı açtık. Balıklarla birlikte güzel bir an oldu. Servis ettiği güzel haberler için Anadolu Ajansına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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