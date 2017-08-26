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Anadolu Atayün'ün eşi ve oğlu Yunanistan'a kaçarken yakalandı

- FETÖ'de tutuklu yargılanan eski Emniyet Müdürü Anadolu Atayün'ün eşi ve oğlunun da aralarında bulunduğu 4 kişi, Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı - Şüphelilerin yanı sıra bot kaptanı da gözaltına alındı

Anadolu Atayün'ün eşi ve oğlu Yunanistan'a kaçarken yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin Konya'da görülen davada tutuklu yargılanan eski Emniyet Müdürü Anadolu Atayün'ün eşi ve oğlunun da aralarında bulunduğu 4 kişi Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden tutuklu yargılanan Atayün'ün eşi B.A. ve oğlu B.S.A ile Bursa'da görev yaparken FETÖ üyeliğinden ihraç edilen eski doktor H.A. ve eşi S.A'nın Fethiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, 34 saatlik takip sonucu gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmek için balıkçı barınağında bota binen 4 kişi ile bot kaptanı M.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerden Atayün'ün eşi B.A'da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock tespit edildiği, M.A'nın ise daha önce göçmen kaçakçılığı yapma suçlamasıyla hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

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FETHİYEFetöIhracMuğlaOperasyon
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