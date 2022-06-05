Anadolu Efes'ten Muğla bölgesine anlamlı katkı

Muğla’da yerel kalkınmaya ve sürdürülebilir turizme 2018’den bu yana destek veren Anadolu Efes, geçen yıl yaşanan büyük yangınlarda bölgenin yanında olmuş ve yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde yangın söndürme çabalarına ilk destek olan şirketlerden biri olmuştu. Şirket şimdi de Muğla’nın çevresel, sosyal ve ekonomik rehabilitasyon sürecine katkı sağlamak için harekete geçiyor. Bu yıl “Tek Bir Dünya” teması ile kutlanan Dünya Çevre Günü vesilesi ile Anadolu Efes Gönüllüleri, şirketin iş ortakları ile birlikte Marmaris’te fidan dikimine başladı. Fidan dikimine, toplumsal konulara duyarlılığıyla ön plana çıkan komedyen Kaan Sekban da katılarak destek oldu. Anadolu Efes ayrıca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNDP ortaklığında 15 yıldır yürüttüğü Gelecek Turizmde programının rotasını da Muğla’ya çeviriyor. Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Onur Altürk, doğayı iyileştirmeye yönelik çabalarının yanı sıra Muğla’ya yeni sürdürülebilir turizm rotaları kazandırarak, turizmin çarpan etkisiyle yerel kalkınmaya ve kadınların güçlendirilmesine katkı sunmak istediklerini ifade etti.

Attığı her adımın dünyaya ve topluma olan etkilerini göz önünde bulunduran Anadolu Efes, geçen yıl yaşanan yangınlardan dolayı sosyal fayda projelerinin odağını Muğla’ya yönlendirdi. Şirket böylelikle bölgenin sosyal, ekonomik ve çevresel rehabilitasyon çabalarına katkı sunmaya devam edecek. Bu kapsamda bu yıl “Tek Bir Dünya” teması ile kutlanan Dünya Çevre Günü vesilesi ile Anadolu Efes Gönüllüleri, şirketin iş ortakları ile birlikte Marmaris’te fidan dikimine başladı. Anadolu Efes, ağaçlandırma çabalarının yanı sıra T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNDP ve Anadolu Efes ortaklığında 15 yıldır yürütülen Gelecek Turizmde programının rotasını da Muğla’ya çeviriyor.

Gelecek Turizmde çerçevesinde yürütülecek çalışmalarla Muğla bölgesinde 5 yeni alternatif turizm rotasının oluşturulması, 500 kişiye sürdürülebilir turizm eğitimlerinin verilmesi hedefleniyor. Program kapsamında kadın girişimciler için hibe, mentorluk ve iletişim desteği sağlanacak ve toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı oluşturulacak. Bunun yanı sıra bölgede sürdürülebilir turizm eğitimi alan işletmeler, “Gelecek Turizmde öneriyor” kapsamına alınacak. Ayrıca risk altındaki bölgelere su tankları yerleştirilecek, yerel sakinlere yangınla mücadele eğitimleri verilecek.

Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Onur Altürk, yaptığı konuşmada, yangınlar sonrasında Muğla’yı unutmadıklarını, bölgenin çevresel, sosyal ve ekonomik rehabilitasyonunu öncelikleri arasına aldıklarını açıkladı. 2018’den bu yana Gelecek Turizmde kapsamında Köyceğiz’deki Aromatik Bitkiler Evi projesiyle bölgeye katkı sunduklarını ancak bu yıl katkının kapsamını genişleteceklerini anlatan Onur Altürk konuşmasına şöyle devam etti: “İklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı gibi konular bize dünyanın alarm verdiğini gösteriyor. İçinde bulunduğumuz dönemde sahip olduklarımızı korumak, gezegene zarar veren değil, gezegeni iyileştiren tarafta olmamız gerekiyor. Daha adil, kapsayıcı, doğaya daha duyarlı toplumlara ve ekonomilere dönüşmek zorundayız. Biz de Anadolu Efes olarak gezegenimizin geleceği ve çözümün bir parçası olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçen sene “Tabiatımız Özel” projesi kapsamında 3 milyon ağaç tohum topunu, insan elinin değmediği sarp alanlarda toprakla buluşturarak yeşilin +1’i olduk. Kısa süre önce de aldığımız her üç nefesten 2’sini borçlu olduğumuz denizlerimizin biyoçeşitliliğine katkı sunmak için “Denize +1 Nefes” projemizle maviye el uzattık. Marmara Denizi’ndeki su altı yaşamına, mercan nakli projemizle destek olmayı umuyoruz. Bugün de geçtiğimiz yıl yangınlardan en çok etkilenen Muğla’nın yaralarının sarılmasına, bölgenin çevresel, sosyal ve ekonomik onarımına katkı sunmak için buradayız. Anadolu Efes olarak biliyoruz ki dünya bizim evimiz ve evimiz için her zaman daha fazlasını yapmaya ihtiyacımız var.”