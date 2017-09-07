"Anadolu insanı okuma yazmayı ilk Kayseri'de öğrenmiş" - Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde 70 yıldır devam eden kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan kil tabletler, Anadolu'nun tarihine ışık tutuyor - Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Kulakoğlu: "Bu tabletler, Anadolu'nun ilk yazılı belgeleri. Anadolu insanı ilk okuma yazmayı Kültepe'de, Kayseri'de öğrenmiş. Anadolu'nun ilk okur yazarı Kayseri'den. Biz bunu Kültepe kazılarında açığa çıkartılan tabletlerden öğrenebiliyoruz" - "Aynen bizim ilkokulda öğrendiğimiz gibi 'Ali topu at', 'at Ali topu' benzeri aşağı yukarı nakarat diyebileceğimiz birbirinin tekrarı olan cümlelerden oluşmuş tabletler var"

07 Eylül 2017 Perşembe 11:36