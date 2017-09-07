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"Anadolu insanı okuma yazmayı ilk Kayseri'de öğrenmiş"

- Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde 70 yıldır devam eden kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan kil tabletler, Anadolu'nun tarihine ışık tutuyor - Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Kulakoğlu: "Bu tabletler, Anadolu'nun ilk yazılı belgeleri. Anadolu insanı ilk okuma yazmayı Kültepe'de, Kayseri'de öğrenmiş. Anadolu'nun ilk okur yazarı Kayseri'den. Biz bunu Kültepe kazılarında açığa çıkartılan tabletlerden öğrenebiliyoruz" - "Aynen bizim ilkokulda öğrendiğimiz gibi 'Ali topu at', 'at Ali topu' benzeri aşağı yukarı nakarat diyebileceğimiz birbirinin tekrarı olan cümlelerden oluşmuş tabletler var"

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Anahtar Kelimeler:
Kil TabletKültepe Kaniş/Karum HöyüğüProf. Dr. Fikri Kulakoğlu
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