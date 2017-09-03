Anadolu Isuzu elektrikli otobüste iddialı

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİD EKER - Anadolu Isuzu, yüzde 100 Türk tasarımcı ve mühendisler tarafından geliştirilecek 24 metre uzunluğa ve 300 yolcu kapasitesine sahip elektrikli otobüsle dünyada toplu taşıma araçlarında önemli bir aşamaya imza atmaya hazırlanıyor.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 24 metre uzunluğunda, çift körüklü ve 300 yolcu taşıma kapasitesine sahip elektrikli toplu taşıma aracı geliştirmeye başladıklarını söyledi.

Bu uzunlukta bir elektrikli aracın henüz dünya yollarında bulunmadığını vurgulayan Arıkan, "Araçlarımız şarj edilebilen akülerle yüzde 100 elektrikli olarak hizmet verecek. Üst taraftaki solar paneller de güneş enerjisiyle aracın klima ve elektrik akımına ihtiyaç duyan donanımlarına güç üretecek." dedi.

Arıkan, akıllı mobilite sistemine sahip elektrikli toplu taşıma araçlarının düşük yatırım ve işletim maliyetleriyle kentlerin ulaşım sorununa çare olacağına inandıklarını belirten Arıkan, şunları kaydetti:

"Halk açısından bakıldığında ise durağa gelecek otobüsün ne kadar dolu olduğu ya da hangi kapısında yoğunluk bulunduğu gibi bilgiler önceden öğrenilebilecek. Aynı zamanda bir turist bu aracın içindeyken uygulamayla çevredeki tarihi yerler hakkında bilgi edinebilecek. Hem sıfır emisyonlu hem de halkın ihtiyaçlarını karşılayan bir yapıda olması belediyelere de marka olma yolunda avantajlar sağlayacak."

Tuğrul Arıkan, bu araçların menzillerinin şehrin yol ve hava şartlarına göre değişkenlik gösterebileceğini aktararak, "Sıcak bir şehirde ekstra klima kullanımı olabilir veya bol yokuşlu bir güzergahta elektrik tüketimi daha fazla olacaktır. Bu nedenle akü takviyesi gibi olanaklar da bulunacak. Elektrikli araçlar gece şarj edilirken, gündüz gerekli kapasiteyi karşılayabilecek durumda olacak." diye konuştu.





- "Yurt dışı satışlarımızı da güçlendirecek"





Söz konusu projenin Anadolu Isuzu Ar-Ge merkezinde yüzde 100 Türk tasarımcı ve mühendisler tarafından henüz geliştirme aşamasında olduğunu anlatan Arıkan, "Ar-Ge çalışmalarını bitirsek de istenilen özellikler doğrultusunda geliştirme yapabiliyoruz. Kesin sipariş almamakla birlikte birçok belediye ile irtibat halindeyiz ve inanıyoruz ki yakın dönemde üretimine başlamak için gerekli alt yapıyı oluşturacağız." yorumunu yaptı.

Tuğrul Arıkan, Anadolu Isuzu fabrikasında hali hazırda Citiport isminde bir otobüs ürettiklerini belirterek, elektrikli akıllı toplu taşıma aracının üretime girmesinin ise kesin siparişlerle gerçekleşebileceğini söyledi.

Arıkan, sıfır emisyonlu bir araç olacağı için üretime başladıktan sonra bunun mutlaka yurt dışındaki satışlarını da güçlendireceğine işaret etti.

Akıllı mobilite teknolojilerine sahip araç için ilk hedeflerinin üretimi gerçekleştirip hem iç pazarda hem de dış pazarda ülke ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu ifade eden Arıkan, "Çevreci ve konforlu bir ulaşım ile kendi ülkemizin insanına hizmet ederken, yüksek ihracat rakamlarımızla ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz." dedi.





- "Elektrikli otomobile destek olmaya çalışırız"





Önemli bir yatırımla hayata geçirdikleri 6 bin 220 metrekare kapalı alana sahip Ar-Ge merkeziyle çalışmalarına devam ettiklerini belirten Arıkan, diğer midibüs, kamyonet ve otobüslerinde olduğu gibi bu araç için de Ar-Ge mühendislerinin var gücüyle çalıştığını ifade etti.

Anadolu Isuzu'nun mevcut üretim birikimiyle elektrikli otomobil üretimini düşünüp düşünmediğine yönelik soruya Arıkan, "Bizim uzmanlık alanımız otobüs, midibüs, kamyon ve kamyonet. Ancak devletimizden bu konuda bir istek gelirse var gücümüzle destek olmaya çalışırız." yanıtını verdi.





- "5 segmentte 25 model üretiyoruz"





Bu yıl pick-up pazarı hariç kamyon ve kamyonet segmentinde geçen yıla kıyasla daralma olduğunu aktaran Arıkan, "Bu daralma son aylarda olumluya dönüyor. Eylülden itibaren çıkış olacaktır. 2017'nin 2016 pazar büyüklüklerine yakın bir şekilde tamamlanmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arıkan, otobüs ve midibüs iç pazar verilerinin de bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında küçülmeye işaret ettiğini bildirdi.

Türkiye'de 5 farklı segmentte 25 model ürettiklerini belirten Arıkan, "2016 yılının sonunda segmentler bazındaki pazar paylarımız yüzde 25 ile midibüs, yüzde 12 ile pick-up, yüzde 9,5 ile kamyon, yüzde 6,2 ile otobüs, yüzde 4,1 ile kamyonet şeklinde gerçekleşti." dedi.

Arıkan, 2016 yılında toplam 5 bin 240 araç ürettiklerini, bu araçların 666'sını ihraç ederek yaklaşık 60 milyon dolar ihracat rakamını aştıklarının bilgisini verdi.