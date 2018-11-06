Anadolu Isuzu, Sibiu'ya 38 araç teslimatı gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu, Romanya’nın Sibiu şehrine 38 araç teslimatı gerçekleştirdi.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Romanya’nın Sibiu şehri için kısa bir süre önce düzenlenen 10 ve 35 adetlik toplu ulaşım ihalelerini kazanan Anadolu Isuzu, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis, Sibiu Belediye Başkanı Astrid Fodor, Anadolu Isuzu İhracat Direktörü Hakan Kefoğlu ve Anadolu Isuzu yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen törenle 38 aracın teslimatını yaptı.

En son geçen yılın sonunda Romanya’nın IASI Belediyesi’ne 92 adetlik araç teslimatı gerçekleştiren Anadolu Isuzu, Sibiu’ya ödüllü Isuzu Citiport otobüslerinden verdi.

2017 yılında 23 yıllık ihracat tarihinin en yüksek cirosuna ulaşan Anadolu Isuzu, en büyük ihracat pazarı olan Romanya’ya bugüne kadar toplamda 234 araç teslim etmiş oldu.



Anadolu Isuzu’nun Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da tercih edilmesini sağlayan geniş bayi ve servis ağı başta olmak üzere satış sonrası hizmetlerdeki "kusursuz" hizmeti, Sibiu ihalesinin alınmasındaki en büyük etken oldu. Avrupa’nın birçok noktasında güçlü servis ağıyla hızlı hizmet verebilen Anadolu Isuzu, Citiport otobüsleriyle düşük yakıt tüketimi, yüksek yolcu kapasitesi, uzun bakım periyotları gibi avantajları bir arada sunuyor.







- Avrupa’nın tercihi Isuzu Citiport, ödül almaya devam ediyor





Anadolu Isuzu’nun Türkiye’deki fabrikasında ürettiği ve Busworld 2015’te, "Avrupa’nın En Konforlu ve Ergonomik Otobüsü" ödülünü kazanan Isuzu Citiport, 2018 yılında ise dünyaca ünlü tasarım yarışması A’Design Award & Competition’da, "Gold A’Design Award" tasarım ödülünü kazanarak konforunun yanı sıra tasarımını da tescillemiş oldu.

Citiport’un yan omuz çizgisi, iç mekanın daha aydınlık ve geniş olmasını sağlarken, aynı zamanda engelli yolcuların cam bölümünden dışarıyı rahatlıkla izlemesini de mümkün hale getiriyor. Isuzu Citiport’un yan kısmındaki kayar hat levhası görünürlüğü artırırken, dayanıklı malzemeler ile tasarlanan geniş iç hacmi sayesinde yolcularına şehir içi ulaşımda maksimum konfor sunuyor.