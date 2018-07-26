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Anadolu Isuzu tasarım ekibine ödül

- Anadolu Isuzu’nun 5 kişiden oluşan tasarım ekibi dünyanın en saygın tasarım yarışmalarından A’Design Award & Competition’dan “Innovator Of The Year 2018” ödülünü aldı

Anadolu Isuzu tasarım ekibine ödül

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu’nun 5 kişiden oluşan tasarım ekibi dünyanın en saygın tasarım yarışmalarından A’Design Award & Competition’dan “Innovator Of The Year 2018” ödülünü aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge merkezinde faaliyetlerini sürdüren ve geçmiş dönemde yaptıkları tasarımlarla Anadolu Isuzu araçlarının birçok ödül almasını sağlayan tasarım ekibi, A’Design Award & Competition yarışmasından "Innovator Of The Year 2018" ödülünü kazandı.

Dünyanın en önemli tasarım yarışmalarından A’Design Award & Competition, Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge merkezinde tasarlanıp, üretimi Türkiye’de gerçekleştirilen Visigo, Citiport ve Novociti Life modellerini tasarım ödüllerine layık görmüştü.

Tüm dünyadan yarışmaya katılan ürünleri, konseptleri ve servisleri farklı kategorilerde değerlendiren A’Design Award & Competition kurulu, Isuzu Visigo’yu en üst düzey ödül olan “Platinium A’Design Award”, Isuzu Novociti Life ve Isuzu Citiport’u da “Gold A’Design Award” ile ödüllendirmişti.

Yarışma kurulundan ödüllerini almaya giden Anadolu Isuzu tasarım ekibine bir sürpriz yapan A’Design Award & Competition jürisi, 3 önemli araç tasarım ödülünün haricinde, tüm ekibe ithafen “Innovator of the Year 2018” ödülünü verdi.

Ödül alan Isuzu araçlarını değerlendiren jüri, araçların yenilikçilik alanında topladığı puanlar neticesinde Innovator of the Year 2018 ödülünü Anadolu Isuzu tasarım ekibine ilettiklerini belirtti.

Anadolu Isuzu’nun üstün başarı gösteren tasarım ekibinin elinden çıkan ürünler, A’Design Award & Competition yarışması haricinde daha önce birçok kuruluştan da tam not aldı.

Geçen senelerde Anadolu Isuzu’nun Citiport otobüsüyle European Bus&Coach Week’te kazandığı “Avrupa’nın en konforlu toplu ulaşım aracı” ödülü ve Anadolu Isuzu’nun yeni midibüsü Novociti Life’nin Turquality kapsamında Design Turkey yarışmasında kazandığı “İyi Tasarım Ödülü” bu ödüllerden sadece birkaçı olarak dikkati çekiyor.


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