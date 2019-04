Anadolu'nun Kadın Gücü ortaya çıktı!

Beş kategoride düzenlenen yarışmanın birincileri 10’ar bin liralık ürün alımı ile ödüllendirilecek. Yarışmaya başvuran ve ön değerlendirme tarafından seçilen 25 kadın üretici ise Anadolu Kültürel Girişimcilik (AKG) tedarikçi grubuna alınacak.



Müze ve ören yerlerindeki ticari alanların işletmesini yapan Anadolu Kültürel Girişimcilik (AKG) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ve Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nün (DÖSİMM) iş birliği ile başlattığı “Anadolu’nun Kadın Gücü” yarışmasının kazananları belli oldu. 24 Ekim 2018 tarihinde başlayan yarışmaya Türkiye’nin dört bir tarafından 946 tasarımcı ve üretici kadın katıldı. 31 Ocak 2019’da sona eren yarışmanın ardından Değerlendirme Kurulu ön eleme yaparak her kategori için 5 isim belirledi. Finale kalan 5 kategoriden toplam 25 tasarım jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.



Jüri üyelerinin puanlamaları sonucunda; Takı kategorisinde Işın Çaçur, Tekstil kategorisinde Burcu Çipiloğlu, Ev & Dekorasyon (Züccaciye) kategorisinde Burcu Yürek Uğur, Kahve Seti kategorisinde Tansel Baybara İllüstrasyon kategorisinde ise, Nazlı Gürgan en yüksek puanı alarak birinci seçildiler. 5 kategoride düzenlenen yarışmanın birincileri 10’ar bin liralık ürün alımı ile ödüllendirildi.



En yüksek başvuru Ev & Dekorasyon kategorisinde oldu



Anadolu’nun Kadın Gücü yarışmasına en fazla başvuru 327 adetle Ev & Dekorasyon kategorisinden geldi. Bunu sırasıyla 249 başvuru ile Takı kategorisi, 226 başvuru ile Tekstil kategorisi izledi. Yarışmaya başvuran ve ön değerlendirme tarafından seçilen 25 kadın üretici ise AKG tedarikçi grubuna alınacak.



İ. Halil Korkmaz: Üretim ve tasarımda kadın havuzunu genişleteceğiz



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın da katıldığı ödül töreninde konuşan Anadolu Kültürel Girişimcilik İcra Kurulu Başkanı İ. Halil Korkmaz, projenin gördüğü ilgiden çok memnun olduklarını belirterek, ''Biz, kadınların hayatın içinde daha çok var olmalarını arzu ediyoruz. Bu nedenle Anadolu'nun Kadın Gücü projesini bir sosyal sorumluluk bilinciyle ortaya çıkardık. Bu projeyle birlikte girişimci kadınların tasarladıkları ürünlere müze ve satış noktalarımızda yer vererek, onlara bir fırsat sunmayı hedefledik. Projemiz kadınlardan çok ilgi gördü. Her yıl bu yarışmaları farklı temalarla tekrarlayarak daha çok kadın girişimcinin mağazalarımız aracılığı ile ürünlerini dünyaya satmasına destek olacağız. Üretim ve tasarımda kadın havuzunu genişleteceğiz.'' dedi.



“Anadolu'nun ilham perilerini buluyoruz”



İstatistiklere göre Türkiye’de turizm amaçlı seyahat edenlerin ancak yüzde 15’inin müze mağazalarını ziyaret ettiğini ifade eden Korkmaz, “Bu oran dünya genelinde yüzde 25 civarında. Bizler de doğru tasarım ve ürünlerle bu oranı önce yüzde 20’ye sonra da yüzde 25’lere çıkarmayı hedefliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızın desteği ve DOSİMM iş birliği ile düzenlediğimiz bu yarışma, bizler için şimdiden bir gurur kaynağı oldu. Bu proje ile Anadolu'nun ilham perilerini ortaya çıkarıyoruz. Seçkin bir jüri tarafından 5 ayrı kategoride değerlendirilecek ürün ve tasarımlar, Anadolu Kültürel Girişimcilik çatısı altındaki 133 müzenin 147 mağazasında ziyaretçilerle buluşarak satışa sunulacak” diye konuştu.



Murat Usta: Seçim yaparken çok zorlandık



Müze mağazalarının kültürümüzün dünyaya tanıtılması açısından en önemli tanıtım noktalarından biri olduğuna işaret eden Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM Merkez Müdürü Murat Usta ise şunları söyledi:



“Bakanlığımıza bağlı 300’ü aşkın müze bulunuyor. Bu müzelerin içindeki her mağaza, bizim Türk kültürünü dünyaya anlatmamız için birer tanıtım noktası. Biz bu noktaları ne kadar etkili kullanabilir, ne kadar çok katma değerli ürünle besleyebilirsek mağazalara giren turist sayısını da o kadar artırmış oluruz. Müze mağazalarına alışveriş için giren turistin yüzde 90’ını yabancı turistlerden oluşuyor. Hedeflerimizden biri de mağazalardaki ürün yelpazesini yerli turisti de cezbedecek şekilde genişletmek. Bu nedenle Anadolu'nun Kadın Gücü projesi bizim için çok değerli. 900’ü aşkın kadın girişimcimizin yarışmaya katılım göstermesi bizi çok sevindirdi. Seçim yaparken çok zorlandık. Uzman jürimize de seçimde gösterdikleri titiz çalışma nedeniyle teşekkür ederim.”



Uzman Jüri Değerlendirdi



Toplam 946 başvuru, önce akademisyenlerden oluşan ön değerlendirme komitesi tarafından değerlendirildi. Finalist olarak belirlenen 5 kategoriden toplam 25 tasarım ve ürün, moda tasarımcısı Arzu Kaprol, KAGİDER Başkanı ve directComm Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar, Vogue Dergisi Yayın Direktörü Seda Domaniç, tasarımcı ve Dressbest ortağı Canan Göknil, Anatoli Kurucusu Beyhan Bağış, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Üyesi Aşkın Asan, Sanat Tarihçisi Kıymet Giray, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Sibel Sevim, El Sanatları ve Mağazalar İşletme Müdürü Gülnur İz Yılmaz ve Avukat Jülide Ertürk tarafından titiz bir değerlendirmeye tabi tutuldu.



Anadolu Kültürel Girişimcilik, müze mağazalarda daha fazla kadın ürünü satılması amacıyla başlattığı yarışmayı, her yıl farklı bir başlıkla devam ettirmeyi planlıyor.