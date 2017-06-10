Anadolu Öğrenci Birliğinden Kırgızistan'da iftar

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da Anadolu Öğrenci Birliği ramazan ayı münasebetiyle "Kardeşlik İftar Sofrası" sloganıyla iftar programı düzenledi.

Ülkenin kuzeyindeki Çüy bölgesi Sokuluk ilçesine bağlı Janı-Jer köyünde, İslam aleminin ramazan ayının 15. gününde kutladığı "Dünya Yetimler Günü" münasebetiyle, Anadolu Öğrenci Birliği ile İyilik-der Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin katkılarıyla, Kırgızistan İrfan Fonu organizasyonunda 400 kişiye iftar verildi.

İftara gelenlere, Janı-Jer Camisi avlusunda büyük kazanlarda hazırlanan etli pilav ikram edildi.

Anadolu Öğrenci Birliği Temsilcisi Nasrullah Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birliğin Türkiye'de 70 ildeki 100'ü aşkın üniversitede faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerden biri olduğunu söyledi.

Ceylan, "Kardeşlik Sofrası" sloganıyla 15 farklı ülkede iftar verileceğini ve Kırgızistan'daki iftarın Kayseri'de toplanan bağışlarla yapıldığını anlattı.

İftar programının, "çok güzel" ve "sorunsuz" tamamlandığını belirten Ceylan, organizasyona destek veren Kırgızistan İrfan Fonu yöneticilerine de teşekkür etti.

Ceylan, Kırgızistan'da iki gün içinde iki yetimhaneye giyim yardımında bulunduklarını ve iki günde yaklaşık 600 kişiye iftar verdiklerini aktardı.

İrfan Fonu Başkanı Farhat Yusupov da ülkenin özellikle kırsal bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine iftar verdiklerini dile getirerek, buradaki kardeşlerinin yüzünü güldüren Türkiye halkına teşekkürlerini iletti.

Yusupov, iftarın ardından vatandaşlara yaptığı konuşmada, tutulan oruçların, edilen duaların kabul olması ve tüm dünyada birlik, barış ve merhametin hüküm sürmesi temennisinde bulunuldu.