Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ABD İnternet üzerinden satış ihracat
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

Anadolu Otoyolu'nda araç yangını

- Düzce'de bir tırın motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Anadolu Otoyolu'nda araç yangını

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bir tırda çıkan yangın hasara neden oldu.

Otoyolun Gümüşova rampaları İstanbul istikametinde, Caner Döner idaresindeki 06 HA 8922 plakalı tırın motor bölümünden henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi.

Sürücü Döner, dumanları fark edip aracı emniyet şeridine çekti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangının hasara yol açtığı tırın dorsesinin boş olduğu ve sürücüsünün İstanbul'dan hafriyat yükü almaya gitmek için Ankara'dan yola çıktığı öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Anadolu OtoyoluDüzceTır Yangını
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5