Anadolu Otoyolu'nda bayram trafiği

BOLU/DÜZCE (AA) - Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde trafik normal seyrinde ilerliyor.

Otoyolun, Düzce Kaynaşlı, Gümüşova rampaları, Bolu Dağı Viyadükleri, Bolu Dağı Tüneli, Bolu ve Gerede kesimleri ile Karadeniz Bağlantı Yolunda trafik hem Ankara hem de İstanbul yönlerinde olağan akışında seyrediyor.

Polis ekipleri, otoyolun Düzce kesimi Ankara yönündeki trafik akışında yüzde elli oranında artış görüldüğünü bildirdi.

Aksama yaşanmayan trafiğin, ilerleyen saatlerde yoğunlaşması beklenirken, karayolları ve trafik ekipleri bölgede denetimlerini arttırdı.

Ekipler, sürücülerin aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.