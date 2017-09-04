Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli'nin İzmit ilçesi geçişinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Bekirdere rampası mevkisi Ankara istikametinde Nihat Çolak idaresindeki 14 EN 880 plakalı otomobil, önüne çıkan ve otobüs bagaj kapağı olduğu tahmin edilen sac levhaya çarptı.

Araçtan akan yağın da etkisiyle kayganlaşan yolda Mete Gençer'in kullandığı 34 VK 3268 plakalı tanker, Murat Gerçek yönetimindeki 27 BGB 45 plakalı otomobil, Salim Nurettin idaresindeki 34 NH 1003 plakalı panelvan ve Erkut Çalışkan'ın kullandığı 34 EN 9181 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Nezihe Gerçek ve Ebrar Gerçek yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde bir süre trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.



