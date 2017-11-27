Anadolu Üniversitesi Azerbaycan programları başladı

BAKÜ (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Azerbaycan Programları 2017-18 Eğitim Öğretim yılı başladı.

AÜ Azerbaycan Programları'nın yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Bakü'de düzenlenen törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) Başkanı Cemal Yangın, Azerbaycan Milli Meclisi İktisat Komisyonu Başkanı Milletvekili Prof. Dr. Ziyad Semedzade, öğretim görevlileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Azerbaycan ve Türkiye milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Özoral, Türkiye'nin son 25 yılda Azerbaycan'a eğitim alanında büyük destek verdiğini söyledi.

Yıllar önce Türkiye'ye giden öğrencilerin daha sonra Azerbaycan'a iş gücü olarak geri döndüğünü hatırlatan Özoral, "Bugüne kadar 125 bin Azerbaycan vatandaşı Türkiye'de eğitim gördü. Bu, küçümsenecek bir rakam değil. Bugün bile 14 bin 850 Azerbaycanlı öğrenci Türkiye'de eğitim alıyor. Bu sayılar iki ülke arasındaki gönül köprüsünün ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

Azerbaycan ve Türkiye'nin sevincini ve kederini birbiri ile paylaşan iki kardeş ülke olduğunu vurgulayan Özoral, "Türkiye olarak bütün imkanlarımızı Azerbaycan'la paylaşmaya hazırız. Gönül bağının bir başka tezahürü de Anadolu Üniversitesinin Azerbaycan'daki faaliyetleridir. Bu faaliyet Azerbaycan'ın ekonomik kalkınmasına da güçlü katkı yapmaktadır. Azerbaycan bugün petrol dışı sahalarını geliştirmek ihtiyacı içinde ve sektörlerin gelişmesinde temel şart nitelikli insan gücüdür. Anadolu Üniversitesi de bu ihtiyacı karşılayacak önemli faaliyet gerçekleştiriyor." şeklinde konuştu.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, toplantıya canlı bağlanarak eğitime başlayan öğrencileri kutladı. AÜ'nün faaliyetlerini anlatan Gündoğan, "Bugüne kadar 8,5 milyon insan öğrencimiz oldu. 2.8 milyon mezunumuz var. Dünyanın neresinde bir Türk varsa onun ayağına hizmet götürmeyi amaçlıyoruz. Azerbaycan bizim için özel bir ülke. Biz Azerbaycan'da faaliyete başladığımızda sadece kardeşlerimize nasıl nitelikli eğitim veririz diye düşünmüştük. Buradaki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." görüşünü paylaştı.

Milletvekili Semedzade de AÜ'nün faaliyetlerinden övgüyle bahsederek eğitim alanında verilen destekler için Türkiye'ye teşekkür etti. Semedzade, Türk dünyasının büyük baskılarla yüzleştiğini ifade ederek, bu baskılara göğüs gerecek eğitimli insanlara ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı.

ATİB Başkanı Yangın da iş hayatının eğitimli insanlara ihtiyacı olduğunu söyleyerek, bu nedenle AÜ Azerbaycan programlarını desteklediklerini söyledi.

AÜ Azerbaycan Programları'nın sunduğu uzaktan eğitimin öğrenciler için hem çalışma hem de eğitim alma olanağı sağladığını ifade eden Yangın, "İş adamlarının yetişmiş kadrolara ihtiyacı var. İnsan kaynakları olmadan Azerbaycan sadece petrolle bir yere varamaz. Türk şirketlerinde çalışacak kalifiye insanlara ihtiyaç var. Anadolu Üniversitesi bu ihtiyacın karşılanmasına katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.



AÜ Azerbaycan Programları Koordinatörü Prof. Dr. Azer Hatemov da 2009'da faaliyete başladıklarını ve bugüne kadar toplam 700 mezun verdiklerini bildirdi.

