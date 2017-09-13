İSTANBUL (AA) - İyilik İçin Sanat Derneği, "Anadolu'dan izlenimler" projesi kapsamında Anadolu'daki üniversitelerde eğitim gören 37 genç sanatçı adayını İstanbul'da ağırladı.

Derneğin “Anadolu’dan İzlenimler” projesi kapsamında İstanbul’a gelen Van Yüzüncü Yıl, Malatya, Kayseri Erciyes, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Düzce, Diyarbakır Dicle, Şanlıurfa Harran, Çankırı Karatekin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Antalya Akdeniz, Mardin Artuklu ve Mersin üniversitelerinin Güzel Sanatlar Fakülteleri’nden gelen başarılı 37 genç sanatçı adayı, İstanbul’da sanat dünyasının önde gelen isimleriyle tanışma fırsatını bularak, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nca (İKSV) düzenlenen 15. İstanbul Bienali ile 12. Contemporary İstanbul etkinliklerine katıldı.

Proje kapsamında Fulya Selenium Residance'de öğrenciler için tanıtım programında konuşan "İyilik İçin Sanat Derneği" kurucusu Selin Bozkurt, “Anadolu’dan İzlenimler” adı altında gerçekleştirdikleri proje ile Anadolu’daki üniversitelerin Güzel Sanatlar fakültelerinde öğrenim gören genç sanatçı adaylarına en önemli sanat etkinliklerini gezme, İstanbul ve İstanbul’daki kültür, sanat ortamına ilişkin fikir edinme, sanat galerileriyle tanışma, sanatçılar ve sanatseverlerle sohbet etme imkanı sağladıklarını söyledi.

Projeyi benzerlerinden ayrıştıran en önemli özellik olarak Anadolu’nun tüm illerindeki üniversitelere ulaşılmasını gösteren Bozkurt, şunları kaydetti:

“En önemlisi oradaki gençler için sanatın erişilebilir kılınmasıdır. 5 yıl içinde hedefimiz olan 180 öğrenciye ulaşmak istiyoruz. Ziyarete katılan öğrencilerimizden döndükten sonra 2 ay içerisinde bir eser üretmelerini istiyoruz. Bu eserler projemizin ismi olan 'Anadolu’dan İzlenimler' adlı sergide toplanarak taçlandırılacak ve geniş kitlelere duyurulacak.”

Bozkurt, bu projenin gerçekleşmesine destek veren ressam Kadir Akyol, öğrencilerin konaklamaları için sponsor olan Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülveli Kaya ve İyilik İçin Sanat Derneği kurucu üyesi Nermin Aşçıoğlu’na plaket verdi.

Proje çerçevesinde İstanbul'a gelen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi son sınıf öğrencisi Mehmet Kaplan, projede bulunduğu için son derece mutlu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Projeyle birlikte mesleki hırsım daha da arttı. Buralarda sanat adına daha çok imkan ve konu var. Sanat galerileri ve tarihi yerleri geziyoruz. Bu da mesleki anlamda bizlere daha çok şey kattı. İleride mesleki kariyerimi ilerleterek büyük bir sanatçı olmayı hedefliyorum. Hayallerim sanat yolunda devam edecektir."

Harran Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümü 3. sınıf öğrencisi Süreyya Mintaş, İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu, açık öğretimde İlahiyat okurken, resim sanatına olan sevgisi nedeniyle fakülteden ayrılarak üniversitenin resim bölümünü kazandığını söyledi.

5 yıl boyunca hüsn-i hat sanatı eğitimi aldığını ve iyi bir ressam olma konusunda kendisini hızla geliştirdiğini belirten Mintaş, "Proje ile birlikte ufkum daha da genişledi. İstanbul, her yanı sanatla dolu bir tablo gibi adeta. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Programa katılan öğrenciler, dernek tarafından her hafta gerçekleştirilen sanat buluşmalarının 114'üncüsünde, 12. Contemporary İstanbul’u sanat danışmanı Banu Küçüksubaşı eşliğinde gezdi.

Misafir öğrencilerin, 16 Eylül Cumartesi Dolmabahçe Sarayı Resim Müzesi’ni ziyaret ettikten sonra sanat programlarını tamamlayarak İstanbul’dan ayrılacakları öğrenildi.













