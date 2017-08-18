ÇANAKKALE (AA) - Ankara-Çanakkale arasında sefer yapan AnadoluJet'e ait uçağın lastiği patladı.

Alınan bilgiye göre, gece 01.30'da Ankara'dan Çanakkale'ye gelen AnadoluJet'e ait "Mardin" isimli, 189 yolcu taşıma kapasitesine sahip uçağın arka sol lastiği henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Uçak, "taksi" olarak tabir edilen pist üzerinde "lastik hareketiyle" yürüdüğü esnada durum fark edildi.

Yapılan incelemede, lastik Çanakkale'de onarılamayacağı için İstanbul'dan teknik ekip talep edildi. Ekip, uçağa takılacak yeni lastiği İstanbul'dan kamyona yükleyerek Çanakkale'ye doğru yola çıktı.

"Mardin" isimli uçağı lastiğinin değiştirilememesi nedeniyle Çanakkale'den Ankara'ya bu sabah saat 06.05'te gerçekleştirilmesi gereken sefer yapılamadı.

Yolcuların bir kısmı karayolu ile seyahat etmeyi tercih ederken bazıları da sorunun giderilmesi için havalimanında bekledi.

İstanbul'dan gelecek ekibin lastiği değiştirmesinin ardından uçağın Ankara'ya hareket edeceği öğrenildi.