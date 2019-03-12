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AnadoluJet'ten Erbil'e sefer

- Gaziantep ve Diyarbakır'dan Irak'ın Erbil şehrine karşılıklı tarifeli uçuşlar, 21 Mart'ta başlayacak

AnadoluJet'ten Erbil'e sefer
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İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları’nın (THY) alt markası AnadoluJet, Gaziantep ve Diyarbakır'dan Irak’ın Erbil şehrine tarifeli uçuşları başlatıyor.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları’nın başarılı alt markası AnadoluJet, Irak’ın Erbil şehrine başlatacağı uçuşlar ile KKTC’nin ardından bir yurt dışı noktayı daha uçuş ağına dahil etmeye hazırlanıyor.

AnadoluJet, avantajlı fiyatlarını Gaziantep ve Diyarbakır’dan Erbil’e seyahat edecek yolcularının tercihine sunacak. Her iki şehirden gerçekleşecek Erbil uçuşları, 21 Mart'ta başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Türk havacılık tarihi önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini kaydederek, "İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları ve alt markalarına hedeflerine yönelmek için güç ve cesaret veriyor. Başarılı alt markamız AnadoluJet’in KKTC’nin ardından Erbil’i de uçuş ağına ekleyerek sınırların ötesini hedeflemesinden memnuniyet duyuyorum. 'Anadolu’da uçmayan kalmasın' diyerek, çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Haftada 3 gün karşılıklı uçuş

AnadoluJet’in 21 Mart'ta başlayacak, haftada üç gün icra edilecek Gaziantep-Erbil-Gaziantep ve Diyarbakır-Erbil-Diyarbakır karşılıklı uçuşları için biletler, açılışa özel 99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Yeni uçuş noktaları ve AnadoluJet kampanyaları hakkında, "444 25 38" numaralı çağrı merkezinden ya da "anadolujet.com" adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabilecek.


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AnadolujetErbilSefer
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