Anadolu’nun tarihi kapıları ABD’de anlatıldı

WASHINGTON (AA) - KASIM İLERİ - Türk-Amerikan Medya ve Gazeteciler Derneği (TAMJA) ile Türkiye Çalışmaları Merkezi (TÇM), Anadolu'daki geçmiş medeniyetlere ait kapıların hikayesini anlatan "Geçmişin Kapılarından Geçerken" belgeselini Amerika Diyanet Merkezi’nde izleyicilerle buluşturdu.

Günümüzde unutmaya yüz tutmuş kapı ve kapı tokmağı sanatının anlatıldığı belgesel tarihçilerin yorumları ve halkın anlatımı ile Anadolu’da kapı kültürünün izlerini sürüyor.

Belgeselin senarist ve yönetmenlerinden İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu gösterim sonrasına AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Belgeselin çekimlerinin İstanbul, Antakya, Bursa, İzmir, Afyonkarahisar, Gaziantep, Tokat, Amasya ve Sakarya’da gerçekleştirildiğini aktaran Prof. Dr. Pembecioğlu, , "Bir kapı üzerine bu kadar konuşmaya değer mi, bence değer. Kültürümüzün ne kadar zengin, ne kadar önemli unsurlar barındırdığını ifade etmek amacıyla bu filmi hazırlamak istedik. Özellikle de kapıyı görmeyenlere, bilmeyenlere, ona bizim gibi farklı anlamlar yüklemeyen kültürlere de kendimizi anlatalım istedik." dedi.

Kültürümüzde önemli bir sanat ve estetik anlayışıyla bakılan kapı tokmaklarının artık piyasada satılan bir nesneye dönüştüğünü ifade eden Pembecioğlu, "Ancak o nesne kapının üzerinde olduğu zaman değerli." diye konuştu.

Pembecioğlu şöyle devam etti:

"Kapı tokmağı belki de evrensel ama bizim kültürümüzde yavaş yavaş yerini başka şeylere bırakıyor. O yüzden bunları en azından belge altına alabilirsek, sevdirebilirsek, tanıtabilirsek, orada burada çürüyüp gitmelerini, yok olmalarını önlemiş oluruz diye düşünüyorum."

- Pembecioğlu'dan Suriye mültecileri belgeseli

TAMJA ve TÇM, "Geçmişin kapılarından geçerken" belgeselinin yanı sıra Suriye iç savaşının anlatıldığı ve yönetmenliğini yine Prof. Dr. Pembecioğlu’nun yaptığı "Puzzle" adlı belgeseli de Türk-Amerikan toplumuyla ve Amerikan izleyicisi ile buluşturmuştu.

TAMJA Başkanı Cahit Oktay, New York ve New Jersey’de dört kez gösterimini gerçekleştirdikleri Puzzle adlı belgeselin Türkiye’nin mültecilere yönelik yardımlarının anlatılmasında önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Oktay, "Türkiye, bütçesine nazaran dünyanın en çok dış yardımda bulunan ülkesi, ama bu yeteri kadar yankı bulmuyor, bilinmiyor. Özellikle Amerika’da son zamanlarda negatif ithamlarla gündeme gelen Türkiye’nin hak ettiği şekliyle gündem olması adına 3 ayrı eyalette 4 farklı mekanda gösterimi gerçekleşen bu belgesel günlerini çok önemsiyoruz." şeklinde konuştu.

Çekimleri iki yıl süren, Türkiye, Lübnan, Cezayir ve Suriye’deki mülteci kamplarından görüntüler barındıran Puzzle belgeselinde, savaşın Türkiye’ye ve dünya siyasetine etkisi, sosyal yaşamın nasıl değiştiği ve yeni hayatlarında Suriyeli mültecileri nelerin beklediği gibi konulara eğilmekle birlikte, gelecekteki durum da yorumlanıyor.

Bu belgesel ile ilgili de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Pembecioğlu, "Türkiye günümüzde neredeyse bir savaş alanının ortasında ve bir barış noktası olarak ön plana çıkıyor. 3 milyondan fazla insan bize mülteci olarak sığınmış durumda. Türkiye bu insanlara kapılarını açtı. Buna duyarsız kalmak bunu belgelettirmemek zaten büyük bir haksızlık olurdu. Bu gerçekliği ileride bir gün hatırlamamız gerekecek." şeklinde konuştu.

Pembecioğlu, İngilizce olarak çekilen Puzzle belgesel filminin mültecileri Türkiye'ye getiren koşulları, korkuları, umutları, eğitimi, işsizlik, göç ve her iki toplumun diğer travmalarıyla başa çıkma gibi sorunlara yoğunlaştığını ifade etti.

Belgeselin Malatya, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep ve Hatay'da kurulan mülteci kamplarından görüntüler içerdiğine dikkati çeken Pembecioğlu, şunları kaydetti:

"Puzzle, Türkiye’deki Suriyeliler için bir farkındalık yaratmayı ve mültecilerin sadece Güneydoğu kesiminde değil, aynı zamanda haritadaki en küçük noktalar da dahil olmak üzere tüm ülkeyi kapsadığının bilincini kazandırmayı amaçlıyor. Konu yalnızca Türkiye için değil bölgedeki diğer ülkeler için de bir o kadar önemli meseledir. Film aynı zamanda konunun sorunlu gibi görünen bölümlerini ortaya koymayı ve taraflar arasında bir uzlaşma sağlamayı da amaçlamaktadır."