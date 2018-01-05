ANADOLU'NUN TERMAL ZENGİNLİKLERİ - Kaplıcalar diyarı Yalova

YALOVA (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Çeşitli medeniyetlerin şifa merkezi olan, Roma İmparatorluğu döneminde "hayat iksiri" kaplıca hamamlarının yapıldığı Yalova, Sultan Abdülhamit zamanında kazandığı önem, Büyük Önder Atatürk döneminde ve sonrasında kavuştuğu ünle Anadolu'nun termal turizminde ilk sıralarda yer alıyor.

AA muhabirinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Armutlu ve Termal ilçelerinde ağırlıkta olmak üzere Yalova'da termal turizme hizmet sunan 18 tesiste 13 bine yakın yatak kapasitesi bulunuyor.

Romatizma, sindirim sistemi, karaciğer, safra kesesi, böbrek ve idrar yolları rahatsızları, deri ve kadın hastalıklarına iyi geldiği belirtilen sıcak sulara sahip, yüzyıllardır çeşitli medeniyetlerin şifa merkezi olan kent, halen yüz binlerce kişinin ilk tercihi oluyor.

Milattan önce 2000 yıllarında yaşanan bir deprem sonrasında ortaya çıktığı bilinen bölgedeki kaplıcalar, Roma İmparatorluğu döneminden bu yana şifa kaynağı olarak kullanılıyor.

Roma döneminde "hayat iksiri" kaplıca hamamları yapılan, Sultan Abdülhamit zamanında önem kazanan, Büyük Önder Atatürk döneminde ve sonrasında ünlenen Yalova, turizm yatırımcılarının da ilgisini çekiyor.

- 5 yeni tesis yapılıyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, termalde sadece Türkiye değil, dünyada söz sahibi olmayı hedefleyen Yalova'nın 18 tesis ve 13 bine yakın yatak kapasitesiyle ülke turizmine hizmet ettiğini belirterek kentte 2'si 4 ve 3'ü 5 yıldızlı olmak üzere 50 milyon liranın üzerinde yatırımla 5 yeni tesisin daha yapıldığını söyledi.

Bu tesislerle yatak kapasitesinin 15 bini geçeceğini dile getiren Tali, şifa arayan yabancı turistlerin başında Arapların geldiğini, Ortadoğu ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Almanya'dan da ziyaretçilerinin olduğunu anlattı.

Tali, 2016'da çoğunluğu termal tesislere olmak üzere Yalova'ya 774 bin civarında turist geldiğini, bunun 84 binini yabancıların oluşturduğunu aktardı.

2016'ya yıla oranla kaplıca turizmi için kenti tercih eden turistlerin 2017'de arttığını vurgulayan Tali, yabancı turist sayısında ilk sırada Arapların, sonra da Rus ve Almanların yer aldığını ifade etti. Tali, "2018'de hedefimiz, 2016'nın 774 bin olan turist sayısını 2'ye katlamak." dedi.

- Sömestir tatili için doluluk oranları yüzde 70'e ulaştı

Tali, 2 haftalık sömestir tatiline yönelik rezervasyonların sürdüğüne, tesislerden aldıkları bilgilere göre doluluk oranlarının yüzde 70'e ulaştığına dikkati çekti.

Bu tatil dönemini tesislerin tam dolulukla geçireceğini öngördüklerini bildiren Tali, "Biz turizmi ne kadar canlandırırsak işsizlik oranı o kadar azalacaktır. Turizmin gelişmesi demek, daha çok yatırımcının, tesisin buraya gelmesi demektir. Termal turizm, Yalova'nın esnafını doğrudan etkiliyor, 40 meslek grubunu canlandırıyor." dedi.

Yalova Termal Kaplıca Tesisleri Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu da 1929'da Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaretiyle üne kavuşan bölgenin halen ilgi odağı olduğuna işaret etti.

Gürbüzoğlu, tesislerinin yılda 40 bin turisti konuk ettiğini belirterek "Bunun yüzde 30'unu yabancı turistler oluşturuyor. Ortadoğu ülkelerinden gelen turistlerimiz genellikle 15 Mayıs-15 Eylül dönemlerinde tercih ediyorlar. Kış döneminde Ruslar geliyor. Böylece farklı dönemlerde hem yerli hem de yabancı turistleri ağırlayabiliyoruz." dedi.

- Parayı termal turizmin turistleri bırakıyor

Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Mutlu, termal turizmi tercih eden turistlerin, günübirlik değil de 7-10 günlük tatil yaptıklarını aktardı.

Bu durumda esnafa parayı termal turizmin turistlerinin bıraktığını dile getiren Mutlu, şunları kaydetti:

"Esnafın işlerine ekonomik anlamda olumlu katkı yapıyor. Konaklama sürelerinin uzun olması, bize çok büyük katkı sağlıyor. Turistler şehri gezdiğinde farklı meslek gruplarında hizmet veren esnafımız da mutlu oluyor. Kar topu etkisi yapıyor turistler, kentin her alanına kazandırıyorlar."