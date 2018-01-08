ANADOLU'NUN TERMAL ZENGİNLİKLERİ

DENİZLİ (AA) - MUSTAFA DERMENCİOĞLU - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Pamukkale, Hierapolis Antik Kenti'ndeki termal havuzun yanı sıra farklı özellikteki sıcak suların kullanıldığı uluslararası standartlardaki tesisleriyle ziyaretçilerine "beyaz cennet"i sunuyor.

Antik çağdan bu yana termal tedavi merkezi olarak bilinen Pamukkale, beyaz travertenlerini oluşturan kalsiyumca zengin beyaz ve demir yoğunluğu fazla kırmızı su kaynaklarıyla farklı mineralleri sağlık turizminin hizmetine sunuyor.

- Antik havuzun suyu yaz kış 36 derece



Milattan sonra 692'de meydana gelen depremde sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan Hierapolis'deki antik havuz ise yaz kış değişmeyen 36 derecelik suyuyla ziyaretçilerine farklı deneyim yaşatıyor.

Beyaz travertenlerin hemen arkasındaki antik havuz, her mevsim yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Geçmişi 2 bin 800 yıl öncesine kadar giden Hierapolis Antik Kenti'ndeki havuz, içindeki sütun ve mermer parçaları nedeniyle içine girenleri geçmişe yolculuğa çıkarıyor. Binlerce yıllık sütun ve mermerler arasında yüzme imkanı bulan konuklar, aynı zamanda doğal güzelliklerin keyfini yaşıyor.

Antik havuzun suyunun, kalp damar hastalıkları, romatizma, deri, felç ve sinir hastalıkları ile içildiğinde mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılıyor.

Hazreti Meryem'in rahatsız olan gözünü iyileştirdiği de rivayet edilen termal su için Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın Hierapolis'e geldiği rivayet ediliyor.

- Karahayıt'ta kırmızı su

Antik havuzun yanı sıra Karahayıt'taki 60 derece sıcaklığa sahip demir bakımından zengin "kırmızı su" da romatizma, dolaşım sistemi, astım ve bronşit ve cilt rahatsızlıkları için yılın her dönemi tercih ediliyor.

Termal suyla özel terapi ve kür programları da uygulanıyor.

Bir "şifa kenti" konumundaki Pamukkale, 6'sı beş yıldızlı olmak üzere 10 otelde 6 bin 500 nitelikli yatakla hizmet veriyor. Bölgede belgeli 4 bin yatağa sahip apart ve pansiyonlarla toplam yatak kapasitesi 10 bin 500'e ulaşıyor.

Yer altında kaynayan zengin mineralli suların oluşturduğu eşsiz coğrafi güzellikler sadece karadan değil balon turlarıyla havadan da deneyimlenebiliyor.

AA ekibinin kaydettiği drone görüntüleri, antik kalıntılarla birleşen doğa harikalarının eşsizliğini gözler önüne seriyor.

- Yarıyıl tatili yoğunluğu

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin en fazla turist çeken noktalarından olan Pamukkale'nin son dönemde şifa arayan insanların da ilgisini çektiğini söyledi.

Bölgedeki otellerin özellikle yarıyıl tatili için yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirten Şen, "Tesislerimizin birçoğu yoğun talepten dolayı rezervasyonlarını kapatmış durumda. Karahayıt bölgesinin 'Termal kür sağlık şehri' ilan edilmesi gündemde. Eğer bu gerçekleşirse şehrimizdeki turizm yatırımlarının artacağını düşünüyoruz." dedi.

Uz. Dr. Necdet Çatalbaş da insanların hem tatil hem tedavi amaçlı tercih ettiği bölgede uluslararası nitelikte sağlık hizmeti verildiğine dikkati çekti.

Pamukkale'deki görsel güzelliklerinin insanları buraya çektiğini anlatan Çatalbaş, "Merkeze dünyanın pek çok yerinden insan şifa bulmak için geliyor. Binlerce yıldır etkisi kanıtlanmış doğal tedaviler, kaplıca çamur tedavileri ve masaj uygulamalarını ileri teknoloji cihazlarla bir araya getiriyoruz." diye konuştu.