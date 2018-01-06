ANADOLU'NUN TERMAL ZENGİNLİKLERİ - Termal turizmin değişmez adresi Afyonkarahisar

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Türkiye'de ''termal" denilince akla ilk gelen merkezlerden Afyonkarahisar, yenilenen tesisleri, çamur banyoları, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleriyle şifa arayanların vazgeçilmez adresi oluyor.

"Kaplıca ve sağlık turizmi" denilince ilk akla gelen illerden Afyonkarahisar, sahip olduğu potansiyelle her yıl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Tarihte şifa kaynağı olan İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesindeki kaplıca ve maden suları, şifalı çamuruyla ünlü Sandıklı ilçesindeki Hüdai Termal Turizm Merkezi, Roma devrinden bu yana önemini yitirmeyen Bolvadin ilçesindeki Heybeli Termal Turizm Merkezi, birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen Ömer ve Gecek kaplıcaları ve il merkezindeki otelleriyle Afyonkarahisar, termal turizmde yıllardır ilk sırada yer alıyor.

Özellikle sonbahar ve kış aylarında hafta sonları tatilcilerle dolup taşan "termalin başkenti", kentin 4 ayrı bölgesindeki termal su havzası, çamur banyoları, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, 5 yıldızlı 10 oteliyle yurt içi ve dışından gelen misafirleri ağırlıyor.

Cilt hastalıkları, akciğer, karaciğer, romatizma gibi birçok rahatsızlığı tedavi edici etkisi bulunduğu ve 5 bin yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen kaplıcalar, hafta sonları günübirlikçilerin akınına uğruyor.

Günlük yatak kapasitesi 25 bine ulaşan kentteki termal tesisler, geçen yıl bir milyona yakın yerli ve yabancı turisti ağırladı.

- "Tüm otellerimiz yüzde 100 doluluk oranını yakaladı"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de termal sularıyla öne çıkan bölgelerin başında Afyonkarahisar'ın geldiğini söyledi.

Kentteki 4 bölgede jeotermal su olduğunu ifade eden Çoban, "Türkiye'de hatta dünyada termal turizme dayalı oteller bakımından Afyonkarahisar en zengin yer." dedi.

Çoban, Sandıklı bölgesinde 3, kent merkezinde de 7 olmak üzere 10 adet 5 yıldızlı otele sahip olduklarını, bunların dışında 4 ve 3 yıldızlı çok sayıda otelin hizmet verdiğini dile getirdi.

Özellikle dini bayram ve yılbaşı tatillerinde bölgenin yoğun ziyaretçi akınına uğradığını anlatan Çoban, şöyle devam etti:

"Bu yılbaşında da vatandaşlarımızın yoğun tercihiyle karşı karşıya kaldık. Tüm otellerimiz dolu. Bu, hem termal turizm açısından güzel, hem de iç turizmimizin ve ekonomimizin göstergesi bakımından önemli bir gelişme. Tüm otellerimiz yüzde 100 doluluk oranını yakaladı. Bu, sadece otel sahipleri ve çalışanlarına değil, kent ekonomisine de çok ciddi katkı sağlıyor. İnsanlar burada hem dinleniyor hem eğleniyor, giderken de buradan mutlu ayrılıyor."

- "Geçmiş yıllara bakınca çok güzel doluluk oranları yakaladık"

Afyonkarahisar Termal Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ATTİD) Başkanı Mustafa Başaran da şifalı kaplıca sularının insanlığın var olduğu tarihten beri kullanıldığını söyledi.

Yapılan araştırmalarda bölgedeki kaplıcaların geçmişinin 5 bin yıl öncesine dayandığının tespit edildiği bilgisini veren Başaran, bölgenin bundan sonra da şifa arayanların adresi olmayı sürdüreceğini anlattı.

Başaran, bölgedeki birçok işletmede şifalı kaplıca suyunun yüzde 100 doğal halde sunulduğuna dikkati çekerek, "2017 yılında geçmiş yıllara bakınca çok güzel doluluk oranları yakaladık. 2018 yılında daha iyi olacağını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Her geçen yıl bölgeye ilgi ve talebin arttığını, yarı yıl tatili için de şimdiden rezervasyonların yapıldığını dile getiren Başaran, "Yoğun bir talep var. Yarıyıl tatilinde de yüzde 100 doluluk oranını yakalayacağımızı öngörüyoruz." dedi.

- "Afyonkarahisar termalin başkenti"

Akrones Termal Genel Müdürü Ünal Özgen de termal tesislere ilginin özellikle kış aylarında daha çok olduğunu söyledi.

Kış aylarında kayak sevmeyen tatilcilerin termalden başka alternatifleri olmadını vurgulayan Özgen, "Otellerimizde termal sağlığın yanında animasyon faaliyetleriyle misafirlerimizin güzel tatil geçirmesi için tüm olanakları sunuyoruz. Afyonkarahisar, termalin başkenti olarak hizmet veriyor." diye konuştu.

