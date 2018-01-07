Anadolu'nun 'yüce dağı'nda kayak keyfi

KASTAMONU (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında bulunan Ilgaz Dağı, ziyaretçilerini bekliyor.

"Ilgaz, Anadolu'nun sen yüce bir dağısın / Baharda yeryüzünde o cennetin bağısın / Yalçın kayalıkların göklere yükseliyor / Senin dumanlı başın bulutları deliyor..." dizeleriyle şiirlere konu olan Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından Ilgaz, kış turizminin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin kolayca ulaşabileceği bir yer haline geldi.

Kastamonu ve Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, her yıl İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden kayakseverleri ağırlıyor.

Kayak sezonu nisan ayının sonuna kadar sürebiliyor

Dağın Çankırı'ya ait güney yamacında 2, kuzey yamacındaki Kastamonu tarafında ise 6 otel bulunuyor. Ilgaz'da aralık ayında başlayan kayak sezonu, hava şartlarına bağlı nisan ayının sonuna kadar devam edebiliyor.

Geçen kış sezonunda yaklaşık 115 bin kişinin ziyaret ettiği Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde uzunlukları 660 metre ile bin 400 metre arasında değişen 4 pist bulunuyor.

Dağın Kastamonu ve Çankırı tarafından bulunan iki telesiyej, zirvedeki il sınırında buluşuyor. Ziyaretçiler, telesiyejle Ilgaz'ın muhteşem manzarası eşliğinde dağın bir yamacından diğer yamacına gidebiliyor.

Tatilini Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen yerli ve yabancılar, bin 850 metre yüksekliğindeki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

Bin 500 kişilik yatak kapasitesi ile Ilgaz Dağı, yenilenen tesisleri, her yaştan ve her düzeyden kayaksevere hitap eden kayak pistleri ve çeşitli aktiviteleriyle yıllardır tatilcilerin gözdesi durumunda.

Yeni kayak merkezi

Ilgaz Dağı Mili Parkı'nın Kastamonu sınırları içerisindeki bölümüne kurulan 6 kilometre uzunluğundaki Yurdun Tepe pisti de büyük oranda tamamlandı. Açılmasının ardından bölgenin en büyük kayak pisti olacak Yurdun Tepe, iki parça halinde yaklaşık 3 bin 200 metrelik telesiyeje sahip.

Tesisin eksiklerinin bu yıl içinde tamamlanarak 2018-2019 kayak sezonuna açılması planlanıyor.

Kastamonu Turizm ve Otelciler Derneği (KASTOD) Başkanı Serkan Mütevelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezine Batı ve orta Karadeniz başta olmak üzere birçok yerden ziyaretçi geldiğini söyledi.

Ilgaz'a ulaşımın kolaylaştığını dile getiren Mütevelli, "Tünelin ve Kastamonu Havalimanı'nın yapılması, Ilgaz'ı kayakseverlere yakınlaştırdı. Havalimanı, kayakseverlerin kolayca bölgeye gelmesini sağlıyor." dedi.

"Ilgaz, çam ağaçları arasında kayak yapma imkanı sağlıyor"

Bölgenin kendine has özellikleri bulunduğunu vurgulayan Mütevelli, "Ilgaz, çam ağaçları arasında kayak yapma imkanı sağlıyor. Yükseklik ve doğası dolayısıyla oksijen bolluğuyla ön plana çıkıyor. Kendine has bir habitat oluşturmuş durumda. Vahşi yaşam da aynı şekilde korunmuş." ifadesini kullandı.

Ilgaz Dağı'nın ziyaretçilerinden Ömer Kaygın da Ankara'dan geldiğini belirterek, "Ankara'ya çok yakın olması bizi cezbetti. Doğanın yeşile doyduğu bir yer. Bu güzellik, karla birleştiğinde ayrı bir güzellik ortaya çıkıyor. Herkesin görmesi gereken bir yer." değerlendirmesinde bulundu.