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ANALİZ - ABD Büyükelçisi Bass'ın açıklamaları

- ABD'nin Ankara Büyükelçisi Bass, PYD/PKK'ya yardım etmediklerini söylemesine karşın, ABD ordusu Haseke ve Kobani'de örgüte desteğini sürdürüyor - Bass'ın "kantonların birleştirilmesini desteklemiyoruz" iddiasının aksine, örgüt Fırat'ın doğusunda yayılması ve batısında güçlenmesini ABD'ye borçlu - ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye'deki Türk-Rus işbirliğini desteklediklerini savunsa da ABD muhalif gruplara "sürece katılmayın" mesajı gönderiyor

ANALİZ - ABD Büyükelçisi Bass'ın açıklamaları

ANKARA (AA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi John R. Bass, Suriye'de PYD/PKK'ya askeri yardımda bulunduklarını ve örgütün sınırda hakimiyet kuşağı kurmasına destek verdiklerini reddetmesine karşın Amerikan ordusu sahada terör örgütünü desteklemeyi sürdürüyor.

Bass, NTV'ye verdiği röportajda, ABD'nin Suriye sahasındaki uygulamalarıyla çelişen açıklamalarda bulundu.

Büyükelçi Bass, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye cephane ya da gelişmiş silah temin etmediklerini söyledi. Ancak, Haseke'deki AA muhabirleri, bu yıl içinde birkaç kere ABD helikopterlerinin Rümeylan'daki ve Harab Işk'taki Amerikan üslerine indiğini, örgütün konvoy halinde gelen araçlarına askeri nitelikli büyük kargolar yüklendiğini bildirmişti.

7 Nisan'da Bass'ın Ankara'da Diplomasi Muhabirleri Derneği'ndeki açıklamalarında, örgüte askeri yardım vermediklerini söylemesinin hemen ertesi günü, Amerikan helikopterleri Rümeylan'daki PYD/PKK unsurlarına büyük bir askeri sevkiyat yapmıştı.

DEAŞ'a karşı operasyonlarda Türkiye'deki İncirlik Üssü'nden istifade eden ABD, Haseke'nin kuzeydoğusundaki Rümeylan ilçesinde Ekim 2015'te, Kobani'nin (Ayn el Arab) güneyindeki Harab Işk köyüne de geçen mart ayında hava üssü kurmuştu.

- "Kanton"lar ABD desteğiyle birleşiyor

Bass'ın sahadaki ABD politikasıyla çelişen bir diğer ifadesi de "Kürt kantonları diye tabir edilen bölgenin birleşmesini desteklemediklerine" ilişkindi.

Oysa, PYD/PKK, Suriye-Türkiye sınırının Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümünü, ABD desteğiyle ele geçirdi. Haseke'deki kontrolünü genişletmesi, Kobani'yi geri aldıktan sonra Tel Abyad'a hakim olması ve üçünü birleştirmesi Amerikan Hava Kuvvetlerinin tam desteği sayesinde mümkün oldu.

Örgüt, Bass'ın karşı çıktıklarını iddia ettiği kuşağı nehrin batısındaki Afrin ilçesiyle birleştirebilmek için yine 12 Ağustos'ta Münbiç'i işgal etti. Münbiç'te ABD ve bazı Batı ülkelerinin aylar süren hava saldırıları gerçekleşti.

Bass, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladıkları mesajını vermesine karşın, ABD yönetimi Münbiç'in alınmasıyla örgütün ilçeyi Araplara terk edeceği sözünü tutmadı.

PYD/PKK, Suriye'nin kuzeydoğu sınırındaki Haseke'den başlayarak Hatay'ın karşısına kadar sınır hattında uzanan bir hakimiyet bölgesi kurmayı hedefliyor.

- Ateşkes ve tahliye planına ters mesajlar

Bass, Türkiye ve Rusya'nın doğu Halep ile ülke genelindeki ateşkes ve tahliye çabalarını desteklediklerini açıklamasına karşın, sahadaki ABD güvenlik yetkilileri farklı bir tutum sergiliyor.

Halep'teki AA muhabirlerinin muhalif komutanlardan aldığı bilgiye göre, Amerikalı yetkililer Halep ve çevresinde destekledikleri ve "ılımlı" tabir ettikleri muhalif gruplara, "sürece katılmayın" mesajı gönderdi. Amerikalı yetkililer, muhalifleri kandırıldıklarına ikna etmeye çalıştı.

- FETÖ dosyasından haber yok

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin soru üzerine Bass, "ciddiyetle ve Türkiye ile son derece yakın" olarak çalıştıklarını, "aynı ruh ve kararlılıkla" çalışmaya devam edeceklerini savundu.

Ancak, ABD yönetiminden 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana elebaşı hakkında somut bir adım gelmedi.

Bass ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'nın Ankara büyükeçisi Andrey Karlov suikastının failinin FETÖ'ye mensup olduğunu açıkça ifade etmesine rağmen, bu konuda kanıt olmadığını da öne sürdü.







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ABDABD'nin Ankara Büyükelçisi John R. BassBassFetöPydSuriye
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