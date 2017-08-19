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ANALİZ - Afganistan'ın bağımsızlığının 98. yıl dönümü

- Terör olaylarıyla dünya gündeminden düşmeyen ülkede halk bağımsızlığının 98. yılını kutluyor - NATO ülkelerinin 2001'den bu yana terörü bitirme çabalarının sonuç vermediği ülkede, terör tehdidi gün geçtikçe artıyor - Yoksulluk, eğitimsizlik ve işsizlik kalkınmanın önündeki en önemli engeller olarak görülüyor - Afganistan'ın en önemli sorunları arasında Pakistan ile geçmişten gelen ve çözülmesi zor görünen sıkıntılar bulunuyor

ANALİZ - Afganistan'ın bağımsızlığının 98. yıl dönümü

KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - İngiltere'den 19 Ağustos 1919'da bağımsızlığını kazanan Afganistan, kurulduğu tarihten bu yana terör başta olmak üzere birçok sorunla mücadele ediyor.

Coğrafi şartların zorluğu nedeniyle otoritenin kurulmasının imkansızlaştığı Afganistan, uluslararası suç örgütleri ve terör faaliyetlerine adeta açık bir alan oluşturuyor.

NATO ülkelerinin 2001'en bu yana terörü bitirme çabalarının sonuç vermediği Afganistan'da terör tehdidi gün geçtikçe daha da artıyor. Ülkede, terör saldırıları, intihar eylemleri, çatışmalar dinmek bilmiyor. İlçe merkezlerini ele geçirmek için buraları hedef alan Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında şu anda yaklaşık 15 vilayette çatışmalar sürüyor.

- 20 milyon kişi günlük 1,5 dolarla yaşamaya mahkum

Halkın, İngiltere'den ayrılmalarının 98. yılını kutladığı Afganistan'da artan yoksulluk, eğitimsizlik ve işsizlik kalkınmanın önünde ciddi engel olarak görülüyor.

Afganistan İstatistik Merkezinin geçen yılki verilerine göre, 2015 yılından önce Afganistan nüfusunun yüzde 35'i işsizken bu oran 2016 yılı itibariyle yüzde 40'a çıktı.

İşsizlik oranlarının en yüksek olduğu kentler arasında Kabil, Herat, Nangarhar, Kandahar ve Mezar-ı Şerif geliyor.

Potansiyel iş gücünün yüzde 40'ının işsiz olduğu ülkede, mevcut işsizlerin çoğunu gençler oluşturuyor.

Yaklaşık 35 milyon nüfusa sahip Afganistan'da, ortalama 20 milyon kişi günlük 1,5 dolarla geçimini sağlamaya çalışıyor.

- Uyuşturucu, siyasi ve ekonomik istikrarsızlığı körüklüyor

Dünyada en fazla uyuşturucunun üretildiği ülkede, yönetim, 2001'deki ABD işgalinden bu yana uyuşturucuyla mücadele için yüklü miktarda para harcadı ancak üretim her yıl daha da artıyor. Bu durum, siyasi ve ekonomik istikrarsızlığa neden olan önemli bir unsur olarak görülüyor.

Afganistan Uyuşturucuyla Mücadele Bakanlığının verilerine göre, 2016'da 201 bin hektar araziye ekilen haşhaştan yaklaşık 4 bin 800 ton uyuşturucu elde edilirken, bu yıl üretimin geçen yıla oranla iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.

Dünyada en fazla uyuşturucu üreten ülke olan Afganistan'da, nüfusun 3 milyondan fazlasının uyuşturucu bağımlısı olduğu tahmin ediliyor.

Ülkede uyuşturucu bağımlılarının yaklaşık yüzde 40'ını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Bu oranla Afganistan, dünyada en çok uyuşturucu kullanılan ülkelerin de başında geliyor.

- Pakistan ile tarihi sorunlar

Siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın yanı sıra Afganistan, komşusu Pakistan ile de geçmişten gelen ve çözülmesi zor görünen sorunlara sahip.

İki ülke arasındaki sorunların başında 19. yüzyılda İngilizlerin çizdiği Afganistan-Pakistan sınır hattı (Durand) geliyor.

Soğuk Savaş döneminde Pakistan'ın doğu ile batı blokları arasında bir sınır teşkil etmesi, Batılı ülkelerin İslam ülkeleri aracılığıyla Sovyetlere karşı cephe oluşturma çabaları Pakistan'ın Afganistan sorununa dolaylı olarak müdahil olmasına yol açtı.

Afganistan'da 2001'de Taliban rejiminin yıkılmasından sonra da Pakistan-Afganistan ilişkilerinde sorunlar devam etti.


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