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ANALİZ - Askeri, stratejik ve siyasi kazanımlarıyla Fırat Kalkanı Harekâtı

- Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sınır ötesi askeri operasyonlarından biri olan Fırat Kalkanı Harekâtı, gerek gelişim süreci gerekse sonuçları bakımından Türkiye’nin Suriye siyasetinde ve bölgesel ölçekte yürüttüğü teröre kaşı mücadelesinde önemli bir kırılmaya işaret ediyor - Harekât sadece iki ayrı terör örgütüne karşı yürütülen askeri bir harekât değil aynı zamanda müttefik ve muarızlık doğasını karmaşıklaştıran devletler seviyesindeki aktörlere karşı yapılmış politik bir harekât olarak da görülmelidir - Türkiye, harekât kapsamında birincil hedeflerini gerçekleştirmiştir. Bu minvalde, DEAŞ tehdidini sınırlarından uzaklaştırmış ve PKK’nın toprak genişlemesini engelleyerek, Kobani ile Afrin arasındaki mesafenin terör unsurları tarafından doldurulmasına mani olmuştur - Operasyonun icra edildiği bölgeler Türkiye’nin Suriye’deki ve hatta bölgesel ölçekteki stratejik angajmanları ve diğer politik tercihleri için bir basamak teşkil edebilme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle bu varlığın korunması stratejik düzeyde önemlidir

ANALİZ - Askeri, stratejik ve siyasi kazanımlarıyla Fırat Kalkanı Harekâtı





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Anahtar Kelimeler:
DEAŞFırat Kalkanı HarekatıPYD/PKKSuriye KriziTSK
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