ANALİZ - Halep sonrası Suriye krizinin geleceği - Halep'in muhaliflerden geri alınması, rejim ve müttefikleri açısından önemli bir kazanım olsa da gelinen aşamada rejimin en güçlü destekçileri Rusya ile İran arasındaki görüş ayrılıkları da ortaya çıkmaya başladı - Rejimin yıkılmasını önlemek için ortak mücadele eden Rusya ve İran arasında muhaliflerin zayıflamasına paralel olarak Suriye’nin geleceğinde kim ne kadar etkili olacak temelinde bir rekabetin ortaya çıktığı görülüyor - Rusya salt somut çıkarlarını korumaya odaklanmışken İran ideolojik ve kimlik temelli güdülerle hareket ediyor. Bu da hedef ve öncelik belirleme, hedeflere ulaşmada uygulanacak taktikler açısından farklıklar ortaya çıkmasına neden oluyor - Suriye savaşının bundan sonraki sıcak çatışma alanı İdlib olabilir. Ancak İdlib’in rejim açısından zorluğu, bugüne kadar uyguladığı kuşatma stratejisini İdlib’de uygulamasının mümkün olmaması. Zira İdlib Türkiye üzerinden dünyaya açılabiliyor

22 Aralık 2016 Perşembe 12:12