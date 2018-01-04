ANALİZ - İdamların İhvan liderlerine uzanma endişesi

KAHİRE (AA) – AYDOĞAN KALABALIK - Mısır'da bir hafta içerisinde, askeri mahkemeler tarafından haklarında idam kararı verilen ve bütün yargı yolları tükenen 19 mahkumun cezasının infaz edilmesi, gözlerin İhvan lider kadrosuna çevrilmesine neden oldu.

Sina Yarımadası'nda meydana gelen terör saldırıları nedeniyle yargılanan 15 kişi hakkındaki idam kararı 2017'nin son haftasında 26 Aralık Salı günü infaz edilirken, Kefr eş-Şeyh kentinde düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu tutun 4 mahkum için verilen idam cezası da sadece bir hafta sonra 2 Ocak Salı günü infaz edildi.

Bir hafta arayla idam cezaları infaz edilen bu mahkumların, terör örgütü DEAŞ ve Beyt el-Makdis gibi radikal örgütlere mensup kişiler olduğu açıklandı.

Haklarında verilen idam hükümlerinin infaz edildiği ilk grup olan 15 mahkumun içinde İhvan üyesi veya teşkilata yakın isimlerin olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Resmi kaynaklar konuya değinmezken İhvan sözcüleri ise sessiz kalmayı tercih etti. İhvan yönetiminden de idam edilen mahkumlar arasında mensuplarının olmadığını deklere eden bir açıklama yapılmadı.

Kahire kulislerinde bir hafta boyunca bu konuda resmi ve gayri resmi kaynaklardan güvenilir bir bilgiye ulaşmak mümkün olmadı.

Ancak bir hafta sonra 2 Ocak'ta yine salı sabahı ve yine İskenderiye Burc el-Arab Hapishanesinde 4 mahkum hakkındaki idam kararının daha infazı edilmesinin ardından durum kısmen değişti.

Mısır dışından yayın yapan İhvan'a yakın medya organları konuyu daha farklı şekilde ele almaya ve idam edilen mahkumların yargı sürecini eleştirmeye başladı.

İhvan'a yakın kaynakların bu durum karşısındaki şaşkınlığı gözlerden kaçmazken, deyim yerindeyse kimsenin ağzını bıçak açmıyor.

Kahire kulisleri ile güvenilir kaynaklardan elde edilen ancak resmi olmayan bilgilere göre, idam edilenler arasında İhvan mensupları da bulunuyor.

Adının açıklanmasını istenmeyen ve teşkilata oldukça yakın isimlerden alınan bilgiye göre, 2 Ocak'ta idam edilen 4 mahkumun tamamı İhvan mensubu veya teşkilata yakın isimlerden oluşurken bir önceki salı günü idam edilen 15 mahkumdan da 2'si İhvan mensubu.

Kaynaklarımıza göre, 8 gün içerisinde idam edilen 19 mahkumun 6'sı İhvan'dan.

- İhvan neden açıklama yapmıyor?

Teşkilatın konu ile ilgili açıklama yapmamasının farklı gerekçeleri bulunuyor.

Bunlardan ilki sanıkların terör suçlamasından yargılanmış ve idamlarının infaz edilmiş olması. İhvan'ın bu mahkumlara sahip çıkması, teşkilata yönelik "terör örgütü" suçlamalarının ispatı veya suçlamaların zımnen kabulü anlamına gelebilir. Bu da haliyle yönetime yakın çevrelerin ve medyanın "ekmeğine yağ sürmek" olur. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaştığı bu dönemde yargı yolları tükenmiş ve sadece Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin inisiyatifine (af veya onayına) kalmış mahkumlara sahip çıkmak İhvan'a zarar verebilir.

İkinci gerekçe ise yaklaşan seçimler öncesinde kamuoyunun dikkatini çekmemek. Mısır halkı son dönemde daha çok hayat pahalılığını ve cebini düşünür hale geldi. Bu durumdan da hükümet sorumlu tutuluyor. Olası açıklama, en geç önümüzdeki nisan ayında yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde onlarca yıldır "şamar oğlanı" haline gelen ve yönetimlerin "korkuluk" olarak kullanmak istedikleri İhvan'ı tekrar hedef tahtasına koyabilir.

Üçüncü gerekçe de Ahmed Şefik meselesi. İhvan'ın idamlara itirazı ve aşırı tepkisi, Hüsnü Mübarek dönemi başbakanlarından Ahmed Şefik'in cumhurbaşkanı adayı olması durumunda, Şefik ile işbirliği yapacakları şeklinde yorumlanabilir.

Öyle anlaşılıyor ki İhvan yönetimi seçimler öncesinde halkın dikkatinin medya aracılığı ile tekrar üzerine çekilmesi ve yeniden "düşman" ilan edilmesinden endişe ederek susmayı tercih ediyor.

- Sessiz tepkinin olası sonuçları

Teşkilatın suskunluğunu koruması veya susarak tepki göstermesi şeklindeki bu tutumunu sürdürmesinin, idam kararlarının infazının İhvan'ın lider kadrosuna uzanmasını kolaylaştırmasından endişe ediliyor.

Çünkü İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii, teşkilatın ikinci adam Hayrat Şatır, Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci, Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Isam el-Aryan ve eski Meclis Başkanı Saad el-Ketatni gibi isimler hakkında verilmiş idam cezaları bulunuyor.

Söz konusu isimler hakkındaki idam cezaları ilk derece mahkemeler tarafından verildi. Bazı sanıklar hakkındaki kararlar yüksek mahkemelerce bozuldu ancak temyizi devam eden ve bozulmayan idam davalarının duruşmaları da sürüyor.

Nisan ayında yapılması planlanan seçimlere kadar yargı sürecinin sona ermesi ve İhvan'ın lider kadrosundan bir kaç ismin de idam edilmesi ihtimalinden endişe ediliyor.