ANALİZ - Trump'ın ilk yılında New York borsası, vergi indirimiyle coştu - ABD Başkanı Trump'ın, Beyaz Saray'daki ilk yılında vergi oranlarını indirme planıyla New York borsası, yatırımcılara kazandırdı ve endeksler rekor üstüne rekor kırdı - Trump'ın ilk yılında Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 30,1, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 22,7 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 30,7 prim yaptı - Obamacare'in iptaline odaklanan ve vergi oranını indirme planına Trump'ın yeterli önemi vermediğini düşünen yatırımcıların risk iştahları, 2017'nin ikinci ve üçüncü çeyreğinde azaldı - Trump hükümetinin eylül ayından itibaren vergi reformuna odaklanmasıyla borsada, kasımdan sonra yeni rekorlar kaydedildi - Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılında "Uluslararası Dolar Endeksi" yüzde 9,9 gerilerken, 10 yıllık ABD devlet tahvili faizi 3,36 puan arttı - New York borsasının performansı Trump'ın ilk yılında, selefi Barack Obama'nın Beyaz Saray'daki ilk yılına kıyasla geride kaldı

17 Ocak 2018 Çarşamba 11:53