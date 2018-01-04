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ANALİZ - Türkiye-İran ilişkilerinde 2018 perspektifi

- İran sokaklarındaki sloganlar, Suriye savaşına akıtılan destekle ilgili hoşnutsuzlukları yansıtırken bölgede makul bir çözüme razı olmamanın İran’a kendi evinde de maliyet üretebileceğini gösteriyor - ABD'nin, İran'a karşı Körfez'deki koalisyona verdiği açık destek, Ortadoğu’da sivrilen bu iki eksen arasında çok cephede geçmesi muhtemel çatışma sürecinin ısınacağına işaret ediyor - İçinden geçtiğimiz çalkantılı atmosferde hareket kabiliyetinin esnek tutulabilmesi için gerilimlerin ve işbirliklerinin keskin saflaşmalara götürmeyen kompartımanlar halinde ele alınması gerekiyor

ANALİZ - Türkiye-İran ilişkilerinde 2018 perspektifi


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