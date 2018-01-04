ANALİZ - Türkiye-İran ilişkilerinde 2018 perspektifi - İran sokaklarındaki sloganlar, Suriye savaşına akıtılan destekle ilgili hoşnutsuzlukları yansıtırken bölgede makul bir çözüme razı olmamanın İran’a kendi evinde de maliyet üretebileceğini gösteriyor - ABD'nin, İran'a karşı Körfez'deki koalisyona verdiği açık destek, Ortadoğu’da sivrilen bu iki eksen arasında çok cephede geçmesi muhtemel çatışma sürecinin ısınacağına işaret ediyor - İçinden geçtiğimiz çalkantılı atmosferde hareket kabiliyetinin esnek tutulabilmesi için gerilimlerin ve işbirliklerinin keskin saflaşmalara götürmeyen kompartımanlar halinde ele alınması gerekiyor

04 Ocak 2018 Perşembe 12:55