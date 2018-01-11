Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Anaokulu çalışanı uyuşturucudan tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir anaokulunda hizmetli olarak çalışan T.Ç'nin (34) uyuşturucu...

Anaokulu çalışanı uyuşturucudan tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir anaokulunda hizmetli olarak çalışan T.Ç'nin (34) uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

T.Ç'nin Karaçulha Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda farklı yerlere saklanmış 6 parça halinde 26 gram esrar ile 63 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu satışından elde edildiği anlaşılan 2 bin 50 lira ve 40 İngiliz paunduna el konuldu.

Gözaltına alınan T.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" iddiasıyla tutuklandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TutuklamaUyuşturucu OperasyonuFETHİYEMuğla
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5