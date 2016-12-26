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Anaokulu öğrencileri Halepli aileyi kardeş edindi

ADIYAMAN (AA) - Sadık Paccı Anaokulu öğrencileri, Suriye'nin Halep kentinden Adıyaman'ın Besni ilçesine sığınan Zukey Harden ailesini kardeş aile edinerek yardımda bulundu. Okul Müdürü Bekir Söylemez, yaptığı açıklamada, “Değerler...

Anaokulu öğrencileri Halepli aileyi kardeş edindi

ADIYAMAN (AA) - Sadık Paccı Anaokulu öğrencileri, Suriye'nin Halep kentinden Adıyaman'ın Besni ilçesine sığınan Zukey Harden ailesini kardeş aile edinerek yardımda bulundu.

Okul Müdürü Bekir Söylemez, yaptığı açıklamada, “Değerler Eğitimi” kapsamında, dört yetim çocuklu aileye öğrenci ve velilerinin katkılarıyla ayni ve nakdi yardım sağladıklarını, bu sayede çocuklarda, mazlum insanlara ensar olma bilincini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

"Kardeş aile" olmanın paylaşmanın, çoğalmanın ve arınmanın ifadesi olduğuna dikkati çeken Söylemez, “Kardeş aile; tarihimizde ensar ve muhacir kardeşliğinden doğmuş bir projedir. Coğrafyamızda savaşların da etkisiyle sayıları gitgide artan mağdur ve muhtaç aileleri sevindirmek için okul ve veli iş birliği ve desteğiyle hayat buldu. Kardeş aile projesindeki amacımız Suriye´den ilçemize sığınan yoksul, yetim ve mazlum ailelere ensar olarak “manevi kardeşlik” köprüleri kurmaktır. Kardeş aile çalışmalarımız her ay devam edecektir." ifadelerini kullandı.


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